Argentina vs Túnez EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17

Terminada la primera fecha, empieza de inmediato la segunda en el Mundial sub 17 masculino que se está disputando en Qatar, por el grupo D se enfrentan Argentina y Túnez en un partido que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Los sudamericanos vienen de una complicada pero importante victoria sobre Bélgica en un partido que tuvo de todo, los argentinos sufrieron pero lograron llevarse el triunfo en un apretado 3-2 con remontada de ambos equipos. Túnez por su lado viene de una victoria cómoda y contundente frente al rival más flojo del grupo, se impusieron 6-0 a Fiyi logrando la victoria más holgada de la primera fecha.

Ambos llegan con 3 puntos y con la posibilidad de asegurar su clasificación teniendo en cuenta que pasan muchos de los mejores terceros.