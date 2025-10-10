Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY 10 de octubre: Hora y canal de TV

La Selección Argentina afronta este 10 de octubre un nuevo desafío en su gira por Estados Unidos, enfrentando a Venezuela en un compromiso amistoso que servirá como preparación para los próximos compromisos rumbo al Mundial de 2026.

El duelo, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, será una oportunidad para que Lionel Scaloni continúe ajustando piezas y probando variantes dentro de un plantel que mantiene la base campeona del mundo.

La Albiceleste llega con un panorama favorable tras su victoria ante Nigeria en el último amistoso, donde exhibió solidez defensiva y un ataque que sigue marcando diferencias. Sin embargo, el técnico argentino quiere seguir dándole minutos a futbolistas como Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Nahuel Molina, buscando alternativas de cara a un calendario cargado.

Aunque Lionel Messi no estaría desde el arranque, su presencia en la concentración ha sido un impulso anímico para el grupo y para los aficionados que colmarán el estadio.

Por su parte, Venezuela continúa su proceso de consolidación bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo. La Vinotinto llega golpeada tras la eliminación del Mundial 2026. Jugadores como Telasco Segovia, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino serán las principales cartas ofensivas de un equipo que busca seguir creciendo ante el vigente campeón del mundo.

El partido promete emociones y un interesante duelo táctico entre dos selecciones que se conocen bien. Para Argentina será otra oportunidad de reafirmar su estatus y evaluar el rendimiento de los más jóvenes; para Venezuela, un examen de jerarquía frente al mejor del planeta. Sin duda, un amistoso con aroma a partido grande.