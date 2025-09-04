Argentina y Venezuela se miden este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un partido que marcará el último encuentro de Lionel Messi como local en esta clase de competencias. Un acontecimiento que trasciende lo deportivo y que tiene a los aficionados pendientes de un adiós cargado de emoción.

Para Messi, este momento es la ocasión de decir adiós en casa a un proceso que lo llevó a cumplir el sueño más grande: levantar la Copa del Mundo en 2022. “Siempre es especial jugar en casa, y este será un momento muy emotivo para mí”, señaló el rosarino en la antesala del compromiso, consciente de la magnitud de la jornada.

Desde el plano futbolístico, el conjunto conducido por Lionel Scaloni ya aseguró su presencia en el Mundial 2026, lo que le permite encarar el choque con menos presión y más libertad para probar alternativas. El estratega ha sabido combinar experiencia con juventud, y este partido servirá como escenario para dar minutos a promesas emergentes.

En la otra acera, Venezuela sigue en la pelea por la clasificación y necesita sumar en Buenos Aires para llegar vivo a la última fecha ante Colombia. La vinotinto sabe que depende de sí misma para quedarse con el tiquete al repechaje mundialista. El encuentro se jugará a las 20:30 hora local, una hora menos en suelo venezolano y dos menos en Colombia.