Argentina y España sufren contratiempo: FIFA cambió fecha de la Finalissima

En 2022 se jugó la primera edición de la Copa de Campeones de la CONMEBOL y la UEFA, o mejor conocida como la Finalissima. En aquella edición, Argentina superó a Italia con un contundente 3-0 gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Nuevamente, la selección de Argentina jugará la Finalissima tras ser campeón de la Copa América en el 2024 y su rival será España que ganó la Eurocopa en ese mismo año. Sin embargo, había grandes problemas para la programación oficial del partido entre los campeones de sus continentes.

El calendario de las Eliminatorias Sudamericanas y europeas, sumado a la Liga de Naciones en la que estaba España jugando, complicaron la fecha oficial para llevar a cabo este encuentro que definirá al segundo ganador de la Finalissima. Argentina podría repetir título, mientras que los ibéricos quieren dar el golpe.

NUEVA FECHA DE LA FINALISSIMA: FIFA CAMBIÓ TODO

La Finalissima por fin tuvo una fecha tentativa para jugar la definición de un nuevo título de selecciones entre Argentina y España con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

España todavía no ha sellado la clasificación para el Mundial y eso podía frenar un poco la programación del partido para jugar la Finalissima. No obstante, la FIFA designó el sábado 28 de marzo de 2026 como el día ideal para llevar a cabo de una buena vez el compromiso entre campeones.

Esta ventana FIFA es ideal, dado que es una dura prueba tanto para argentinos como españoles de cara al Mundial de 2026. Pero, cuando ya todo estaba planeado para dicho sábado 28, la FIFA anunció una reprogramación del encuentro. De acuerdo con el Diario Marca, jugarán un día antes, es decir, el viernes 27 de marzo.

Lo que también era una preocupación para las dos selecciones era definir la sede en donde se iba a llevar a cabo el compromiso de la Finalissima. Se habló de posibilidades de jugarlas en Wembley, en España o en Argentina, pero, finalmente, eligieron el Estadio Lusail de Doha, Catar, en donde los argentinos quedaron campeones del mundo en el 2022.

¿PODRÍA TENER OTRO CAMBIO DE FECHA LA FINALISSIMA?

Aunque el único cambio registrado para llevar a cabo la Finalissima resulta ser el adelantamiento del compromiso para el viernes 27 de marzo, puede haber una posibilidad de que el partido se juegue en otra fecha si algo sucede dentro de las Eliminatorias de Europa.

Si España queda en la segunda posición de su grupo en las Eliminatorias en el mes de noviembre con las dos fechas restantes, los ibéricos tendrán que disputar en marzo el repechaje y pondría en problemas la Finalissima. No obstante, es un escenario poco probable, dado que son líderes de la zona.

España le saca tres puntos de ventaja a Turquía que también espera sellar la clasificación. A la ‘Roja’ le queda enfrentar a Georgia y a los turcos en las dos fechas restantes, por lo cual, es aún más difícil que pierda el cupo directo a la Copa del Mundo.