Arias no se quedó con nada, se fue "inconforme" y le tiró indirecta a San Lorenzo

Un tanto del atacante paraguayo Adam Bareiro impulsó este miércoles al San Lorenzo, que venció 0-1 como visitante al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el juego de ida de la repesca de la Copa Sudamericana y amargó el debut del uruguayo Alfredo Arias en el banquillo del Poderoso.

El duelo, disputado en el estadio Atanasio Girardot, estuvo marcado por la expulsión en el primer tiempo de Edwuin Cetré, del conjunto colombiano, lo que desequilibró la balanza a favor de los argentinos que, sin atacar mucho, lograron llevarse una victoria valiosa.

Tras esta situación y después del partido, Arias habló en rueda de prensa e inició haciendo un análisis de su equipo: "Yo no me voy conforme, pero sí esperanzado, vi a nuestro equipo no rendirse, no se rindió cuando el rival se paró con dos líneas de cinco. Fuimos bien. A veces lo difícil es atacar y después con diez era más difícil".

"Llevo muy poco de entrenamientos, traté de variar lo menos posible y sobre las instrucciones que habíamos dado el cambio de Chaverra era el más peligroso y teníamos que cuidar eso porque por ese lado nos iban a atacar. La serie está abierta, el equipo se demostró que estuvo a la altura de las circunstancias con un jugador menos casi 70 minutos", añadió el estratega.

Por otro lado, hizo referencia al arbitraje que terminó siendo muy polémico: "Ahora miré la jugada del penal porque en cancha reclamo y me dicen que hubo una falta. Después de otras discrepancias de cuando un equipo quema tanto tiempo y con tantos jugadores atendidos, cinco minutos con 10 cambios. Hay cosas que uno quiere mejorar de la actitud, de pedir que no simulemos, pero es difícil si las reglas no las cumplimos".

Así las cosas, Arias deberá ahora corregir errores y preparar a su equipo para disputar el partido de vuelta, mismo que está programado para el próximo 19 de julio a las 7:00 pm (hora Colombia).