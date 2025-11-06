Cargando contenido

Arias y Mier lo tienen difícil: la competencia que tendrán en Premios The Best

Los dos colombianos están nominados para los Premios The Best 2025.

El Fútbol Profesional Colombiano sigue creciendo cada vez más y el nivel de la Selección Colombia y de algunos representantes cafeteros dieron sus frutos para estar en el radar de la FIFA para los reconocimientos más importantes a nivel global. 

Gracias al buen presente de la Selección Colombia que logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026 de manera anticipada, dejó a dos jugadores dentro de los candidatos para componer el equipo ideal del 2025 en la gala de los Premios The Best que se llevarán a cabo, seguramente en el mes de diciembre.  

En la portería está Kevin Mier que se ganó su lugar mayormente por su desempeño con el Cruz Azul, equipo de la Liga MX en donde ha salido como una de las grandes figuras. Además, le reconocen bastante su buen juego con los pies saliendo del arco y su buena capacidad de jugar como un guardameta líbero, algo que no todos los colegas pueden hacer. 

Por su parte, en el mediocampo estará Jhon Arias, que no ha podido explotar en la Premier League con Wolverhampton, pero que fue figura en el Fluminense el año pasado y en el primer tramo del 2025. Jugó el Mundial de Clubes y fue uno de los grandes representantes en el equipo brasileño. 

LA COMPETENCIA QUE TENDRÁN KEVIN MIER Y JHON ARIAS EN LOS PREMIOS THE BEST 

Sin duda alguna, entre Jhon Arias y Kevin Mier, quien la tiene más complicada es el guardameta de Cruz Azul. Se ganó su lugar por lo hecho en México en donde es referente de la institución cruzazulina, pero calar en el onceno ideal es mucho más difícil por su posición en el campo de juego.  

En la portería solo puede haber un jugador y Kevin Mier competirá con 21 arqueros, entre los que se destacan perfiles como el de Thibaut Courtois del Real Madrid, Alisson Becker del Liverpool, Manuel Neuer del Bayern Múnich, Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League de 2024/25 con el PSG y Robert Sánchez, campeón del mundo con el Chelsea

Además de los recientemente mencionados, en la pelea también están: 

Emiliano Martínez | Argentina y Aston Villa 

David Raya | España y Arsenal 

Yann Sommer | Suiza e Inter de Milan 

Wojciech Szczesny | Polonia y Barcelona 

Yassine Bounou | Marruecos y Al Hilal 

Diogo Costa | Portugal y Porto 

Michele Di Gregorio | Italia y Juventus 

Fábio | Fluminense 

John | Botafogo 

Edouard Mendy | Senegal y Al Ahli 

Alex Meret | Italia y Napoli 

Jan Oblak | Eslovenia y Atlético de Madrid 

Unai Simón | España y Athletic de Bilbao 

Mile Svilar | Serbia y Roma 

Weverton | Palmeiras 

Ronwen Williams | Sudáfrica y Mamelodi Sundowns 

En el caso de Jhon Arias, puede haber más opciones en el mediocampo del XI ideal. Deberá competir con jugadores como Jude Bellingham, Moisés Caicedo, Federico Valverde, Cole Palmer, entre otras figuras. Esta es la lista oficial de oponentes de Arias en la medular: 

Jude Bellingham | Inglaterra y Real Madrid 

Moisés Caicedo | Ecuador y Chelsea 

Frenkie De Jong | Países Bajos y Barcelona 

Bruno Fernandes | Portugal y Manchester United 

Enzo Fernández | Argentina y Chelsea 

Ryan Gravenberch | Países Bajos y Liverpool 

Joshua Kimmich | Alemania y Bayern Múnich 

Alexis Mac Allister | Argentina y Liverpool 

Scott McTominay | Escocia y Napoli 

Jamal Musiala | Alemania y Bayern Múnich 

Joao Neves | Portugal y PSG 

Rúben Neves | Portugal y Al Hilal 

Michael Olise | Francia y Bayern Múnich 

Cole Palmer | Inglaterra y Chelsea 

Pedri | España y Barcelona 

Declan Rice | Inglaterra y Arsenal 

Fabián Ruiz | España y PSG 

Bernardo Silva | Portugal y Manchester City 

Federico Valverde | Uruguay y Real Madrid 

Florian Wirtz | Alemania y Liverpool 

Vitinha | Portugal y PSG 

