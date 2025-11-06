Arias y Mier lo tienen difícil: la competencia que tendrán en Premios The Best

El Fútbol Profesional Colombiano sigue creciendo cada vez más y el nivel de la Selección Colombia y de algunos representantes cafeteros dieron sus frutos para estar en el radar de la FIFA para los reconocimientos más importantes a nivel global.

Vea también: César Farías sería el nuevo técnico de un 'grande' del FPC

Gracias al buen presente de la Selección Colombia que logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026 de manera anticipada, dejó a dos jugadores dentro de los candidatos para componer el equipo ideal del 2025 en la gala de los Premios The Best que se llevarán a cabo, seguramente en el mes de diciembre.

En la portería está Kevin Mier que se ganó su lugar mayormente por su desempeño con el Cruz Azul, equipo de la Liga MX en donde ha salido como una de las grandes figuras. Además, le reconocen bastante su buen juego con los pies saliendo del arco y su buena capacidad de jugar como un guardameta líbero, algo que no todos los colegas pueden hacer.

Por su parte, en el mediocampo estará Jhon Arias, que no ha podido explotar en la Premier League con Wolverhampton, pero que fue figura en el Fluminense el año pasado y en el primer tramo del 2025. Jugó el Mundial de Clubes y fue uno de los grandes representantes en el equipo brasileño.

LA COMPETENCIA QUE TENDRÁN KEVIN MIER Y JHON ARIAS EN LOS PREMIOS THE BEST

Sin duda alguna, entre Jhon Arias y Kevin Mier, quien la tiene más complicada es el guardameta de Cruz Azul. Se ganó su lugar por lo hecho en México en donde es referente de la institución cruzazulina, pero calar en el onceno ideal es mucho más difícil por su posición en el campo de juego.

En la portería solo puede haber un jugador y Kevin Mier competirá con 21 arqueros, entre los que se destacan perfiles como el de Thibaut Courtois del Real Madrid, Alisson Becker del Liverpool, Manuel Neuer del Bayern Múnich, Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions League de 2024/25 con el PSG y Robert Sánchez, campeón del mundo con el Chelsea.

Además de los recientemente mencionados, en la pelea también están:

Le puede interesar: Pereira suma nuevo problema: Millonarios demandaría por un jugador

Emiliano Martínez | Argentina y Aston Villa

David Raya | España y Arsenal

Yann Sommer | Suiza e Inter de Milan

Wojciech Szczesny | Polonia y Barcelona

Yassine Bounou | Marruecos y Al Hilal

Diogo Costa | Portugal y Porto

Michele Di Gregorio | Italia y Juventus

Fábio | Fluminense

John | Botafogo

Edouard Mendy | Senegal y Al Ahli

Alex Meret | Italia y Napoli

Jan Oblak | Eslovenia y Atlético de Madrid

Unai Simón | España y Athletic de Bilbao

Mile Svilar | Serbia y Roma

Weverton | Palmeiras

Ronwen Williams | Sudáfrica y Mamelodi Sundowns

En el caso de Jhon Arias, puede haber más opciones en el mediocampo del XI ideal. Deberá competir con jugadores como Jude Bellingham, Moisés Caicedo, Federico Valverde, Cole Palmer, entre otras figuras. Esta es la lista oficial de oponentes de Arias en la medular:

Jude Bellingham | Inglaterra y Real Madrid

Moisés Caicedo | Ecuador y Chelsea

Frenkie De Jong | Países Bajos y Barcelona

Lea también: ¿Cuándo se entrega el Premio The Best 2025?

Bruno Fernandes | Portugal y Manchester United

Enzo Fernández | Argentina y Chelsea

Ryan Gravenberch | Países Bajos y Liverpool

Joshua Kimmich | Alemania y Bayern Múnich

Alexis Mac Allister | Argentina y Liverpool

Scott McTominay | Escocia y Napoli

Jamal Musiala | Alemania y Bayern Múnich

Joao Neves | Portugal y PSG

Rúben Neves | Portugal y Al Hilal

Michael Olise | Francia y Bayern Múnich

Cole Palmer | Inglaterra y Chelsea

Pedri | España y Barcelona

Declan Rice | Inglaterra y Arsenal

Fabián Ruiz | España y PSG

Bernardo Silva | Portugal y Manchester City

Federico Valverde | Uruguay y Real Madrid

Florian Wirtz | Alemania y Liverpool

Vitinha | Portugal y PSG