Aristizábal detalló como es su relación con Emilio: “No me gusta meterme”

Si hay que hablar de uno de los máximos goleadores del Fútbol Profesional Colombiano aparece inmediatamente el nombre de Víctor Hugo Aristizábal. De hecho, hasta hace un año era el máximo artillero de Colombia a nivel mundial hasta que llegaron Falcao García, y, posteriormente, Dayro Moreno que lo superaron.

Mucha historia dejó Víctor Hugo Aristizábal en el balompié y su hijo Emilio espera seguir sus pasos en busca de consolidarse como uno de los grandes goleadores. Aunque no tuvo la mejor experiencia en Atlético Nacional, recaló en Fortaleza CEIF, equipo en el cual se ha destacado y pudo ganar un espacio en la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 que afronta el Mundial de la categoría en Chile.

Emilio Aristizábal arrancó el sueño mundialista como titular en el primer partido ante Arabia Saudita, y poco a poco ha venido perdiendo ese privilegio por Neiser Villarreal, goleador del Sudamericano Sub-20 con ocho goles. En entrevista con Jaime Dinas, Víctor Hugo dejó claro cómo es su relación con su hijo en este comienzo de su carrera deportiva.

“NO HE TENIDO NADA QUE VER CON SU CARRERA”; VÍCTOR HUGO ARISTIZÁBAL

En la lista oficial de César Torres para este Mundial, entre los citados apareció Emilio encabezando el ataque gracias a lo hecho en Fortaleza. Sin duda alguna, Víctor Hugo lo tomó con orgullo la posibilidad de que su hijo empiece a formarse en la Selección Colombia y que tome experiencia mundialista.

Jaime Dinas le preguntó qué emociones le generó ver a su hijo en la lista oficial de convocados, “es un orgullo. Se lo podrías preguntar a otro exjugador que tenga a su hijo en un momento de estos y lo que me deja más tranquilo es que él todo esto se lo ha ganado. Yo no he tenido nada que ver con su carrera”.

El artillero de la Selección Colombia mantuvo que no es un padre que le gusta meterse en la vida de Emilio ni de nadie, “nunca me ha gustado meterme, inclusive cuando él llegó a Nacional, lo fueron a buscar cuando tenía 14 años y estaba en el club que yo tenía en Medellín y en la Liga de Antioquia. Nacional fue a buscarlo y fue a probarlo sin indicación mía, sin decir ‘prueben a Emilio’. Él se lo ha ganado a pulso por sus méritos y no por el apellido que tiene”.

¿VÍCTOR HUGO ES EL REPRESENTANTE DE EMILIO?

Posteriormente, Jaime Dinas le preguntó si él, además de padre funge como el representante de Emilio, “yo cuido sus cosas, trato de aconsejarle, porque gracias a Dios cuento con esa experiencia y la oportunidad de decirle qué es bueno en el fútbol y qué es lo malo, o por lo menos de lo que yo aprendí. En ese sentido siempre le hago el acompañamiento”.

Con esto queda claro que la función de ‘Aristi’ es ser un guía en la carrera deportiva de Emilio, pese a no ser exactamente el representante de su hijo. La relación entre los dos parece ser buena, pese a que Víctor Hugo no es el padre que está metido y encima de la vida Emilio.