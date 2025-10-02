Arquero de la Liga BetPlay, cerca de ser convocado a la Selección Colombia

Óscar Córdoba aprobó la convocatoria de Aldair Quintana

Una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia es sin duda el exarquero Óscar Córdoba, quien estuvo en diálogo con el diario La Vanguardia y dejó claro que ante el bajón de rendimiento que ha demostrado Kevin Mier, ha llegado la oportunidad de Aldair Quintana de vestir la camiseta de la ‘Tricolor’.

“Sí claro que debería ser convocado, ahora que (Kevin) Mier está en un bajón es la forma de generar competencia. Quien no esté en buen nivel, que trabaje para merecerlo”, dijo de manera contundente el exportero de la ‘Tricolor’.

“Siento que Quintana en los últimos años ha madurado a un nivel impresionante, encontró el sitio donde la seguridad se la brinda desde el técnico y él se la brinda al equipo y a todo el público. Maduró desde el paso por Deportivo Pereira, le sirvió para catapultarse y hoy en día en el Bucaramanga es estandarte”, añadió Córdoba sobre el actual nivel del guardameta de 31 años.