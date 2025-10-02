Actualizado:
Arquero de la Liga BetPlay, cerca de ser convocado a la Selección Colombia
Néstor Lorenzo alista su convocatoria para los amistosos de octubre.
Se prevé que esta semana o en los primeros días de la siguiente se anuncie de manera oficial la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos que tiene programados para el 11 y 14 de octubre (contra México y Canadá, respectivamente), duelos que se llevarán a cabo en territorio estadounidense.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo podría tener novedades en este listado, pues son partidos preparatorios para el Mundial 2026 que normalmente sirven para probar nuevos jugadores que estén mostrando un alto nivel y que podrían reemplazar posibles bajas o incluso reemplazar otros futbolistas que no vengan en su mejor momento.
Óscar Córdoba aprobó la convocatoria de Aldair Quintana
Una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia es sin duda el exarquero Óscar Córdoba, quien estuvo en diálogo con el diario La Vanguardia y dejó claro que ante el bajón de rendimiento que ha demostrado Kevin Mier, ha llegado la oportunidad de Aldair Quintana de vestir la camiseta de la ‘Tricolor’.
“Sí claro que debería ser convocado, ahora que (Kevin) Mier está en un bajón es la forma de generar competencia. Quien no esté en buen nivel, que trabaje para merecerlo”, dijo de manera contundente el exportero de la ‘Tricolor’.
“Siento que Quintana en los últimos años ha madurado a un nivel impresionante, encontró el sitio donde la seguridad se la brinda desde el técnico y él se la brinda al equipo y a todo el público. Maduró desde el paso por Deportivo Pereira, le sirvió para catapultarse y hoy en día en el Bucaramanga es estandarte”, añadió Córdoba sobre el actual nivel del guardameta de 31 años.
Quintana estaría cerca de cumplir su sueño
Teniendo en cuenta que son partidos amistosos y que por ejemplo el arquero David Ospina quizás no sea convocado ante un pedido de Atlético Nacional de querer retenerlo para los partidos de Liga BetPlay que se jugarán durante ese periodo de tiempo de fecha FIFA, se podría concretar un lugar para Aldair Quintana.
El arquero del Atlético Bucaramanga ha demostrado un alto nivel, tanto en la presente Liga BetPlay como en su paso por la Copa Sudamericana 2025, por eso, desde hace algunos meses se ha comentado acerca de una posible convocatoria a Selección Colombia.
“Llegará en su momento, ojalá que sí porque uno como jugador siempre sueña con estar en la selección, con representar a su país, es algo que para uno es muy lindo, pero seguir trabajando, seguir manteniendo el nivel, seguir creciendo como jugador, como persona e indudablemente con el club seguir peleando finales y torneos internacionales, que cuando tienes la posibilidad de jugar esas instancias y torneos te miran con otros ojos”, indicó Quintana el pasado junio.
