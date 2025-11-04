Arranca el sueño: Titular de Colombia para su debut en el Mundial sub 17

Arranca para Colombia el Mundial sub-17 que se vive en Qatar y hasta la jornada de este lunes, el equipo 'tricolor' debutará ante Alemania, una de las selecciones más fuertes del torneo.

Con la necesidad de ser protagonista, el entrenador Freddy Hurtado escogió a los once inicialistas para este compromiso que arranca sobre las 9:45 am (hora colombiana) en el estadio Aspire Zone.

Colombia formará en el arco con Jorman Mendoza, acompañado de Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte en la defensa.

Más adelante el medio campo corre por cuenta de Cristian Orozco, José Escorcia, Juan José Cataño y Marías Lozano.

Mientras que en el ataque están Cristian Flórez y Santiago Londoño, uno de los hombres más experimentados de este equipo.

Los colombianos hacen parte del grupo G, donde también están Corea del Norte y El Salvador.