Arriero Herrera destapó el secreto del éxito de Dayro y lo pidió para Selección

Por otro lado, el estratega volvió a resaltar el trabajo de Dayro Moreno, de quien aseguró debe ser convocado para la Selección Colombia.

"Dayro es el mejor en este momento. Uno para ir a la selección tiene que ser el mejor. Dayro para mi es el mejor jugador delantero, el mejor 9 que hay en Colombia. Que tiene 40 años y no se qué. Véanlo correr, corre mejor que uno de 20 años. Dayro en estos momentos la convocatoria se la merece por todo lo que ha hecho en el Once", explicó.

El entrenador de Once Caldas también se refirió al "secreto" para que Dayro Moreno brille.

Arriero Herrera comparó a Once Caldas con PSG

Herrera hizo una pequeña comparación entre el PSG y el Once Caldas, al referirse que sin grandes figuras ha conseguido buenos resultados.

"En el once nos dieron muy duro cuando estos jugadores llegaron, no creían en ellos, que íbamos a pelar descenso y no llegaríamos a ningún lado. Este año estamos ahí metidos, estamos dando de qué hablar", afirmó.

"Yo he tenido hijos, he sido padre, sé que hay darle amor a Dayro. Él ha tenido muchos problemas en su vida, necesita alguien que lo guie, que le ayude y aconseje, Él nunca te falta a un entreno, es uno de los primeros que llega, hace pesas, fortalece y es el último que se retira. ¿Qué se puede decir de él? Hay consentirlo mucho y él siempre va para adelanta, cuando le pongo la cinta de capitán se agrandó más", agregó.