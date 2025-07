Arriero reveló la razón por la que le "hizo el feo" a Dayro Moreno en Sudamericana

El miércoles 16 de julio de 2025, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Once Caldas logró una goleada contundente de 3–0 ante San Antonio Bulo Bulo, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo cafetero, dirigido por Hernán Darío Herrera, salió con una propuesta clara: dominar, controlar el balón y golpear al rival en momentos clave.

Sin embargo, en el transcurso del partido prevaleció una gran duda y fue la de por qué Dayro Moreno no fue titular, ya que no solamente es un gran referente para el club, sino que también pasa por un buen momento goleador que pudo ser importante desde el inicio. Frente a esta situación, el Arriero Herrera, en la rueda de prensa post victoria, no solamente habló del contundente triunfo y felicitó a sus jugadores, sino que también reveló la razón por la que no tomó en cuenta a Dayro desde el inicio.

Le puede interesar: [Video] Show de Dayro y Pipe Gómez; golazos de Once Caldas frente a San Antonio

Arriero Herrera no se guardó nada tras la victoria de Once Caldas y la ausencia de Dayro Moreno

El primer gol llegó al inicio del segundo tiempo. Jefry Zapata aprovechó un rebote del portero Luca Giossa tras un remate potente de Michael Barrios, y a los 49 minutos acomodó el balón para abrir el marcador. A medida que avanzaba el encuentro, la presión aumentó y justo sobre el minuto 85, el goleador Dayro Moreno, recién ingresado, aprovechó un centro de Luis Felipe Gómez para conectar un certero cabezazo y firmar el 2–0.

El Arriero Herrera salió más que satisfecho del Cochabamba, con un marcador seguro y favorable para lo que será el compromiso de vuelta en el Estadio Palogrande. Los halagos no faltaron para el desempeño de sus jugadores, pero tampoco la razón por la cual Dayro Moreno ingresó desde la banca, la cual habría sido netamente por decisión técnica de a cuerdo al análisis que se había llevado a cabo del rival.