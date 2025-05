Arsenal alza la Champions Femenina y derrumba el sueño del Barcelona

El Barcelona cayó este sábado ante el Arsenal (1-0) en la final de la Liga de Campeones femenina, por lo que las "gunners" logran su segunda orejona, tras la que obtuvieron en 2007.



El FC Barcelona no logró imponer su fútbol en todo el partido y la contienda se desniveló en el minuto 74 con un gol de Blackstenius cuando las españolas parecían dominar más. Lo intentaron en los minutos finales, pero el conjunto londinense supo defender ante el empuje barcelonista.



El partido arrancó con presión alta por parte de las inglesas, que intentaban ahogar la salida de balón de las culés y, sobre todo, ponían especial empeño en que el esférico no llegara a Aitana Bonmatí, para que la mejor del mundo no se hiciera con el timón.



El conjunto del Arsenal intentaba robar y llegar con verticalidad, como ocurrió en el minuto 11 con un centro al área pequeña que la australiana Foord remató alto de cabeza.



Un minuto después, réplica contundente de las blaugranas, con una jugada dentro del área con la firma de Aitana: amaga entre dos defensoras con al derecha, se pone el esférico en la zurda y el balón fue despejado por una de las centrales del Arsenal.



Tras el primer cuarto de hora, las de Pere Romeu empezaron a tener más posesión y el Arsenal defendía cada vez más en bloque bajo, lo que facilitaba la llegada por banda, sobre todo de la noruega Caroline Graham, que lo intentaba por la derecha.

Vea también: El Napoli afianza su posición Champions con victoria ante Cagliari



Aun así, el FC Barcelona no estaba cómodo y el susto llegó en el minuto 22, tras una buena combinación de las londinenses por la banda derecha que, tras un buen centro, el balón se fue al fondo de la red tras un mal despeje de la central guipuzcoana Irene Paredes. Sin embargo, el tanto fue anulado por un claro fuera de juego.



Tras este lance, el Arsenal cogió aire y dominó más ante un Barcelona impreciso. En el minuto 27, sólo la mallorquina Cata Coll impidió que se adelantara el conjunto inglés tras una potente disparo colocado de la noruega Frida Maanum. El balón se fue a córner y tras el saque de esquina la capitana del Arsenal Little disparó arriba un balón a placer dentro del área.



Tras la primera media hora, el Barcelona, lejos de buscar posesiones largas, intentaba llegar rápidamente al área rival con balones en largo por la izquierda, como ocurrió en el 34, cuando la polaca Pajor se plantó en el área y no supo terminar la jugada, a pesar de que se encontraba dentro del área con el esférico.



También la tuvo clara en el 39 Claudia Pina, tras un pase interior medio al interior del área de Alexia Putellas, pero la barcelonesa disparó mal.