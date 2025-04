Arsenal destapó la razón por la que no prestó a Alexéi Rojas a la Selección Colombia

El inicio de la temporada deportiva 2025 para la Selección Colombia no ha tomado el rumbo que se espera, la 'tricolor' de mayores cayó ante Brasil y empató contra Paraguay en su regreso a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, la categoría femenina también comenzó de mala manera con una serie de partidos amistosos ante Japón, en donde perdió y empató. Sin embargo, las categorías menores dieron mucho de qué hablar al realizar una buena participación en el Sudamericano Sub 17 y Sub 20.

Ahora, el siguiente reto será de mucha más categoría para el estratega Cesar Torres, quien tendrá la oportunidad de dirigir en el Mundial Sub 20, el cual se llevará a cabo en suelo chileno a partir del 27 de septiembre del presente año. Para ello, Colombia debe comenzar a estructurar un equipo que sea realmente funcional, por lo que ya empieza a realizar microciclos para ir consolidando el equipo, pero en donde se han visto ausencias bastante significativas como la de Néiser Villarreal y Alexéi Rojas, quien no fue prestado por el Arsenal tras una contundente decisión que Carlos Antonio Vélez reveló en Planeta Fútbol de Antena 2.

Arsenal quiere contar con Alexei Rojas para la Champions League

Se aproximan unas nuevas semifinales de la Champions League, en donde se verán grandes enfrentamientos como el de Barcelona contra el Inter de Milán, y el del PSG enfrentándose ante Arsenal, escuadra que sorprendió en los cuartos de final al dejar en el camino al candidato para quedarse con el título, Real Madrid. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti no pudo contrarrestar el juego ofensivo del conjunto inglés y terminó cayendo por un aplastante marcador global de 5-1.

Frente a este acontecimiento y tomando en cuenta que las posibilidades para quedarse con el título de la Premier League son mínimas, el objetivo principal de las directivas y respectivo cuerpo técnico es luchar hasta el final por el trofeo de la Champions League, título que se les ha hecho esquivo desde hace varios años y por lo cual, tal como lo comentó Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2, requiere a todos los jugadores que estén disponibles para lucharla, razón por la cual no se arriesgaría a prestar al joven guardameta de 19 años, Alexéi Rojas, a la Selección Colombia.

