Arsenal vs Racing: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la décima fecha de la Copa de la Liga Argentina, Racing visita a Arsenal de Sarandí con la intención de sumar una nueva victoria luego de vencer en la jornada anterior a su eterno rival, Independiente por la mínima diferencia.

ARSENAL DE SARANDÍ VS RACING: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Arsenal de Sarandí vs Racing se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, TyC Sports Internacional. A nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 6:30 pm

Colombia: 4:30 pm

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi saben que los tres puntos los acerca a los puestos de clasificación, por lo que no quieren desaprovechar la oportunidad. Por otra parte, se conoció por parte del Presidente de la ‘Academia’ que “la continuidad de Pizzi no corre peligro. El apoyo lo tiene siempre La intención del club es mantener una línea y no nos vamos a apartar", dijo Víctor Blanco a ESPN.

Por otra parte, Arsenal de Sarandí llega en la última casilla del grupo A con tan solo cinco unidades, por lo que esperan ganarle a la 'Academia' para evitar que entre a los cuatro primeros puestos de clasificación.