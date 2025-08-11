Arturo Reyes alista su regreso al FPC: habría tres candidatos a ficharlo

El segundo semestre en el Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas en cuanto a resultados y movimientos en el mercado de fichajes. Los equipos de las dos categorías del FPC se reforzaron de buena manera para ir en busca de un nuevo título, pero hay algunos que no han podido levantar cabeza y los persiguen los malos resultados.

El cargo de algunos de los directores técnicos se encuentra en peligro y con algunos ya se han tomado medidas al respeto, tal como ocurrió con Alexis García y Gerardo Bedoya en Unión Magdalena. Frente a esta situación habría una solución para aquel club que la sepa aprovechar de buena manera, ya que un estratega de amplio recorrido y experiencia estaría libre tras su salida en medio de la temporada del fútbol peruano, Arturo Reyes.

Arturo Reyes podría volver al FPC

Los equipos tienen la oportunidad de cambiar de técnico de acuerdo a las necesidades que presente el equipo en cuanto a resultados, por lo que varios podrían llegar a tomar en cuenta a Arturo Reyes, quien no tuvo un buen paso dirigiendo a Sport Boys y se confirmó su salida el lunes 11 de agosto.

Esta repentina decisión, después de un par de mese dirigiendo en el fútbol peruano, podría llegar a ser también la puerta que se abra para varios clubes del FPC que no pasan por un buen momento con sus actuales entrenadores. Los mayores candidatos a realizar acercamientos y concretar el regreso de Arturo Reyes serían Unión Magdalena, Real Cartagena y Once Caldas.