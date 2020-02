Arturo Reyes defendió a los jugadores: "Dieron hasta la última gota de sudor"

La Selección Colombia sub 23 cayó en el último partido del Torneo Preolímpico a manos de Uruguay en un partido donde quedaron en evidencia todas las falencias del equipo ‘tricolor’ y se quedó sin el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de ser último en el cuadrangular semifinal que fue ganado por Argentina.

Tras finalizar el partido en Bucaramanga, el técnico Arturo Reyes compareció ante los medios de comunicación: “En estas finales contra rivales muy poderosos no pudimos encontrar la senda del gol. Quedamos en deuda porque no se cumplió el objetivo, pero rescato lo positivo y hubo jugadores que se hicieron visibles y presentaron durante el torneo un rendimiento acorde. Este golpe ha sido muy duro para todos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico. Es un golpe fuerte porque había mucha ilusión a pesar de que no pudimos encontrar la línea de rendimiento”.

Luego explicó lo que intentó hacer con su equipo para vencer a Uruguay: “Nosotros, inicialmente en lo que habíamos visto de Uruguay, era un equipo que podía ser atacado por las bandas, intentamos siempre tener dos hombres abiertos, Gabriel Fuentes por un lado y Arroyo por el otro, además de esto poder tener una buena circulación con Atuesta, Alvarado y Benedetti. Estábamos buscando primero solidez defensiva que cuando estuviéramos atacando no nos encontraran solo con dos defensores”.

Y cerró ponderando el trabajo de sus jugadores a lo largo de los siete partidos del Torneo Preolímpico: “A veces salieron las cosas, otras no, esta es una Selección que trabajó durante cinco o seis meses. Sabemos que no cumplimos con el objetivo, pero prefiero centrarme en las cosas positivas, como el nivel de algunos jugadores, que intentaron hacer el trabajo y dieron hasta la última gota de sudor”.

Luego del fracaso de Colombia en el Torneo Preolímpico, está la incertidumbre sobre la continuidad de Arturo Reyes en las divisiones menores de la Selección Colombia y conocer cuáles jugadores del actual proceso podrían ser observados por Carlos Queiroz para el equipo de mayores.