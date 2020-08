Arturo Reyes dio señales sobre Queiroz, Mario Yepes y la Selección Colombia

La suspensión de eventos deportivos en Sudamérica por cuenta de la pandemia del coronavirus y los conocidos problemas para cruzar fronteras aeroportuarias han puesto en jaque a las selecciones que no han podido iniciar las Eliminatorias y se vieron obligados al aplazamiento de la Copa América.

En el caso de la Selección Colombia, Carlos Queiroz tuvo que suspender varios planes de trabajo y es una incógnita lo que pueda pasar futbolísticamente con la Selección Colombia y eso también aplica para las categorías menores.

Arturo Reyes, asistente de Queiroz y DT de la selección sub 20 diálogo en ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali y entregó algunos detalles de las últimas novedades de la ‘tricolor’ en su parte deportiva y administrativa.

"Colombia siempre va a jugar con línea de cuatro. Esa es la idea clara del profesor Queiroz… De ahí en adelante no me corresponde opinar sobre el estilo de los laterales, pero Colombia siempre va a jugar con la línea de cuatro, eso es lo único que yo sé”, señaló en primera medida.

“El equipo que más he seguido de la Champions es el Bayern, pero no solo ahora sino en la liga alemana y aunque utiliza un módulo diferente al que utilizamos nosotros en la Selección sub 20, la parte de la actitud, el funcionamiento y las ideas es indiferente del módulo”, agregó sobre un estilo de trabajo que a él le gustaría aplicar de cara al Sudamericano sub-20 en febrero.

También se mostró complacido por la recuperación de Benedetti (América de México), quien sufrió una grave lesión en el Torneo Preolímpico de enero en Colombia: “Con Nicolás hablábamos casi tres veces por mes para ver cómo estaba su recuperación y ha ido muy bueno porque mentalmente fue muy fuerte y está muy contento de superarlo y esperando la oportunidad de volver a jugar”.

“Mario Yepes desde el preolímpico ha estado muy cerca de todas las selecciones y entrenadores. Hemos hecho reuniones con Queiroz y también solo nosotros dos y ahora que se presenta el tema del sudamericano sub20 volvimos a hablar buscando lo mejor para la selección… Hay una equivocación en la opinión popular, Arturo Reyes hace parte del cuerpo técnico de la Selección mayor y yo trabajo en parte con eso, pero el resto de entrenadores no tienen injerencia en la selección de mayores”, agregó Reyes sobre la estructura en la FCF.

Y cerró acotando que cualquier sede le gustaría para el Sudamericano sub-20 de febrero 2021 y que ya ha adelantado trabajos pensando en eso: “El año pasado hicimos dos convocatorias sub 20 donde jugamos amistosos con Brasil y Perú y estamos tratando de buscar una convocatoria en septiembre y poder empezar a trabajar con miras al Sudamericano sub-20”.