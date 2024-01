Arturo Vidal, del sueño por Colo Colo, a la indignación: baraja otras opciones

Cuando todo parecía cerrado en la novela de Arturo Vidal definiendo su futuro, todo ha vuelto a dar un giro inesperado. Lejos de confirmar su nuevo club, el chileno sigue entrenando con el combinado nacional Sub-23 que afrontará el Preolímpico de la categoría a partir del 20 de enero en suelo venezolano. Colo Colo, su primera opción, Olimpia la segunda y América de Cali como la tercera.

Sin embargo, detenidamente, poco a poco, las opciones se le empezaron a diluir, puesto que, antes de quedarse con estas tres posibilidades, Boca Juniors le bajó el dedo por cupos de extranjeros, América desistió públicamente por medio de un video de Marcela Gómez cambiando de objetivos, y priorizando en la búsqueda de un director técnico como Ricardo Gareca. Olimpia se desvanece, y Colo Colo no cumple con las exigencias del chileno.

Evidentemente, el anhelo de Arturo Vidal es regresar a casa, algo que era un secreto a voces y se puede confirmar pronto. Sin embargo, Arturo pasó del sueño de fichar con el 'Cacique' a la indignación por la oferta que le enviaron. Se sabía que los australes le habían ofrecido un salario mucho más bajo que el del América y ahí fue que el volante 'explotó'.

De acuerdo con el medio, La Tercera de Chile, la ilusión duró poco con la decisión de Arturo Vidal. La propuesta formal llegó, pero los números no fueron del gusto del mediocampista. La oferta enojó al jugador que dio un rotundo no como respuesta. Más que el tema económico, en el país austral señalan que lo que más disgustó al sondeado por América fue el no sentirse valorado.

La 'amenaza' de Arturo Vidal ante lo sucedido es seguir negociando con las opciones que tiene. Olimpia sería la única actualmente, pero el club paraguayo no ha enviado ofertas todavía. En Chile afirman que no es que se le haya cerrado la puerta, sino que espera una mejora salarial y una propuesta que beneficie a las partes. Se estima que la duración sería de dos años. La novela en el futuro del mediocentro continúa.