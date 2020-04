Arturo Vidal mostró su preocupación: "Es una pesadilla cada vez peor"

En medio de la suspensión de la temporada del fútbol europeo y mundial, el chileno Arturo Vidal se entrena en su casa de Barcelona a la espera de una fecha de regreso y aunque lamenta la situación, también sabe que lo que se está presentando es complicado, por lo que hizo un llamado a solidarizarse con las víctimas de esta pandemia, mientras se protege de cualquier contagio evitando salir de su casa.

"Ha sido muy extraño todo esto. Estar en casa, ver cómo en todo el mundo y todos los días muere gente... Todo está distinto. Es una preocupación constante, como una pesadilla que se pone cada vez peor. Hay que ser fuertes y colaborar en lo que se pueda. Estoy con mucha tristeza, y preocupado porque no se sabe cuándo parará esto. Nunca pensé que podría pasar esto", admitió el chileno a 'Canal 13' de su país, mientras lanzó una campaña junto a su compatriota, Gary Medel, para ayudar a los más necesitados.

De la misma manera, contó cómo se entrena y cuál es su rutina diaria, a la espera de la reanudación de la competencia en España: "Yo siempre entreno dos veces al día, antes lo hacía una en el club y después en mi casa, pero ahora las dos veces en la casa. Almuerzo, veo alguna película, llamo a los niños, descanso y termino el día con un entrenamiento. Pero no ir al club, no ver a los compañeros, no compartir con ellos es difícil".

Hace algunos días, Vidal y sus compañeros en el primer equipo de Barcelona se bajaron su salario en un 70%, a la espera de una pronta solución de esta complicada crisis mundial. Este hecho permitió a los catalanes mantener el contrato de varios de sus trabajadores, quienes iban a ser despedidos a causa de la crisis financiera que atraviesan las instituciones.