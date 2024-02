Arturo Vidal no olvida a América: reveló detalles de la negociación

El experimentado futbolista chile Arturo Vidal fue gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la temporada 2024. Vidal sonó como posibilidad de América de Cali para reforzar su plantel, aunque al final decidió aceptar la propuesta de Colo Colo de su país.

El mediocampista de 36 años, que era jugador libre luego de haber terminado su contrato con Atlético Paranaense, despertó interés en otros importantes clubes del continente como Boca Juniors.

Vidal aceptó que tuvo diálogos con Juan Román Riquelme, quien le manifestó su intención de llevarlo al conjunto 'xeneize'.

“Hablé con Riquelme muchas veces. Estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a Colo Colo. Estaba libre, podía decidir tranquilamente”, dijo en DSports Chile.

Al mismo tiempo, el futbolista chileno reveló que estuvo muy cerca de llegar a América de Cali, teniendo en cuenta el cariño que recibió por parte de la afición cuando se empezó a mencionar su nombre.

“Después se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo”, agregó.

Lo dicho por Vidal confirma que efectivamente hubo contactos entre los directivos de América de Cali y el mediocampista chileno. Sin embargo su deseo de jugar en Colo Colo, club en el que debutó como profesional, impidió que llegara a la Liga BetPlay.