Aseguran que Quintero ya se decidió entre Junior, Flamengo y la MLS: "faltan detalles"

Juan Fernando Quintero tiene en suspenso al Junior de Barranquilla. El conjunto ‘tiburón’ es una de las tres opciones que maneja el volante para la campaña 2023.

Sin embargo, el jugador ya habría elegido entre el conjunto rojiblanco, Flamengo de Brasil y el Columbus Crew de la MLS.

De acuerdo al periodista Juan Felipe Cadavid, en su cuenta de Twitter, Quintero finalmente le dará el sí al Junior y solo faltaría acordar detalles relativos al millonario contrato que firmará.

Vea también: Salió un tercero en discordia por Quintero: Junior y Flamengo quedarían con las manos vacías

“‘Juanfer’ habría elegido a Junior como su siguiente equipo. Faltan detalles, cuadrar algunos números. La pelota está del lado de los dirigentes barranquilleros”.

Al respecto, el portal Habla Deportes de Barranquilla, dialogó con el propio Cadavid, quien explicó porque Juan Fernando Quintero se habría decantado por el Junior, más allá de que la oferta económica de Flamengo es marcadamente superior.

“Yo conozco, en parte, a ‘Juanfer’, no completamente. Es una persona de una cabeza diferente, no es por plata, porque por plata, Flamengo no solo le gana a Junior, sino a todo el fútbol colombiano. El tema es la felicidad y si se va a ir por la felicidad, que es lo que generalmente le ha decantado las decisiones a ‘JuanFer’, yo creo que es Junior”, dijo Cadavid.

Le puede interesar: Juanfer rompe el silencio y da pistas de su nuevo equipo; ¿llega a Colombia?

Según lo que se conoció entre sábado y domingo, Quintero firmaría por los próximos dos años con el Junior de Barranquilla, equipo que le pagaría una suma cercana a los 3.5 millones de dólares por ambas temporadas.

El mediocampista de 29 años de edad, señaló en la víspera que en lo corrido de la presente semana anunciará él mismo la decisión tomada.

"Hola, amigos: feliz domingo para todos. Gracias por todos los mensajes que me han enviado, los recibo con amor. Ya como todos saben mi actualidad, espero tenerles noticias la próxima semana", escribió.