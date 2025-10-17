Así es la 'fiesta' que alista Cali para la final de Libertadores Fem

Deportivo Cali, que eliminó a Colo Colo en 'semis', disputará la final de la Copa Libertadores Femenina este sábado 18 de octubre frente a Corinthians. El juego se disputará a partir de las 2:30 p. m., y el equipo ya alista una fiesta para la ocasión.

Pues el club realizó la gestión para poner pantallas gigantes en el estadio con el fin de que los aficionados se acerquen a ver la final de la Libertadores Femenina, antes de que el cuadro masculino tenga participación en condición de local.

Este sábado el Deportivo Cali disputará el clásico vallecaucano ante América por la fecha 16, razón por la cual la final de Libertadores Femenina será vista como un 'preliminar' por parte de la institución, para que los hinchas acudan al estadio desde la tarde.

"Será toda una fiesta", han afirmado algunos seguidores de Deportivo Cali quienes llegarán temprano al estadio para vivir la final del femenino y horas más tarde presenciar el clásico vallecaucano, que por cierto, debe ganar.