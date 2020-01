Así fue el primer gol de Zlatan Ibrahimovic desde su regreso a Milan

Zlatan Ibrahimovic debutó con gol en el partido amistoso que disputaron Milan y Rhodense, club de la novena división del fútbol italiano y que sirvió como práctica para que el cuerpo técnico del nuevo equipo del atacante sueco conociera su real estado de forma, teniendo en cuenta que quieren que el debut del futbolista se haga lo antes posible, pensando en la mejor forma de ayudar al equipo a salir de su mala situación.

Ibrahimovic anotó el tercer tanto en la victoria por 9-0 de Milan sobre el modesto Rhodense, luego de recibir un pase desde la banda derecha y apenas tener que tocar la pelota para convertir su primer gol en un partido no oficial, desde su regreso al club 'rossonero', con el que no competía desde 2012 y en el que espera seguir haciendo historia, para seguir ampliando ese rótulo de ídolo con el que abandonó la institución para pasar al fútbol francés, posteriormente al inglés y finalmente a la MLS de Estados Unidos, en la que disputó dos temporadas, antes de volver a Italia.

El millonario contrato firmado por Zlatan hasta el final de la temporada 2019/20, es decir hasta mediados de 2020, fue de 3.5 millones y el mismo podría extenderse hasta finales del siguiente ciclo de competencia, de acuerdo a un grupo de metas tanto personales como grupales a las que apunta el futbolista sueco y que espera cumplir para extender su vínculo.

A sus 38 años, Ibrahimovic no piensa demasiado en el retiro y, aunque el mismo parece estar cerca, el jugador prefiere no hablar de estos temas. Actualmente Milan se encuentra ubicado en la casilla once del certamen italiano, que es liderado en conjunto por Juventus e Inter, que aventajan al equipo 'rossonero' por 21 unidades, las mismas que tienen ellos en la actualidad.

Así fue el gol de Zlatan en su debut: