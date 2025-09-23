Cargando contenido

Selección Colombia jugó su último amistoso rumbo al Mundial
FCF
Fútbol
Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 10:31

Así le fue a Colombia en su último amistoso rumbo al Mundial Sub 20

La Selección Colombia jugó un nuevo partido amistoso rumbo a la Copa Mundial y este fue el resultado.

La Selección Colombia se sigue preparando para asumir un nuevo reto mundialista de la mano del estratega, César Torres, quien ha venido trabajando de buena manera durante los microciclos de la 'tricolor', confirmó finalmente la lista de los jugadores convocados que asumirán la competencia y disputó su último compromiso amistoso con un resultado favorable. 

Colombia ya se encuentra en suelo paraguayo desde hace varios días con el fin de irse aclimatando y ultimando detalles. La última prueba de este ciclo de preparación será un partido amistoso frente a otra de las selecciones participantes, Méxicoa la cual logró vencer con un abultado marcador. 

Colombia llega con triunfo y la frente en alto al Mundial Sub 20

La 'tricolor' se sigue robando el protagonismo rumbo a la Copa Mundial Sub 20, ya que no solo llega como uno de los mejores equipos y candidato a estar presente en las instancias finales del torneo, sino porque demostró su jerarquía en el último duelo amistoso antes de comenzar con el certamen mundialista con una contundente victoria sobre la Selección de México

El duelo ante la escuadra mexicana se llevó a cabo el martes 23 de septiembre, a tan solo seis días de que comience la competencia, en el CARFEM, Ypané, Paraguay, sobre las 7:30 hora Colombia. Este encuentro significaría un envión anímico bastante grande para el equipo ya que, a pesar de ser sufrida, obtuvieron una importante victoria. 

 

Colombia se logró imponer con un agónico marcador de 3-2 en donde los protagonistas fueron Jhon Rentería, quien se encargó de auspiciar como titular y de marcar doblete, y Royner Benítez, quien ingresó desde el banquillo para aportar con el importante triunfo. 

Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 20

Fecha Rival Partido
29 de septiembre  Arabia Saudita U20     Colombia vs Arabia Saudita
2 de octubre Noruega U20     Colombia vs Noruega 
5 de octubre  Nigeria U20     Nigeria vs Colombia 
