Así le ha ido a Colombia enfrentando a Ecuador: Ligera ventaja

La Selección Colombia Femenina continúa su camino en la Liga de Naciones de Conmebol, enfrentando a los equipos del sur del continente. En esta ocasión, el rival será Ecuador, un combinado con el que las cafeteras han protagonizado encuentros muy parejos a lo largo de la historia.

En total, ambas selecciones se han enfrentado en 11 oportunidades, de las cuales Colombia ganó 6 y Ecuador 5. Cinco de esos partidos se disputaron en el marco de la Copa América Femenina, mientras que los otros seis fueron amistosos internacionales.