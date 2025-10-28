Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 07:49
Así le ha ido a Colombia enfrentando a Ecuador: Ligera ventaja
La selección Colombia femenina enfrentará a Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
La Selección Colombia Femenina continúa su camino en la Liga de Naciones de Conmebol, enfrentando a los equipos del sur del continente. En esta ocasión, el rival será Ecuador, un combinado con el que las cafeteras han protagonizado encuentros muy parejos a lo largo de la historia.
En total, ambas selecciones se han enfrentado en 11 oportunidades, de las cuales Colombia ganó 6 y Ecuador 5. Cinco de esos partidos se disputaron en el marco de la Copa América Femenina, mientras que los otros seis fueron amistosos internacionales.
Enfrentamientos oficiales: igualdad y finales intensas
El primer duelo entre Colombia y Ecuador se dio en la Copa América 2003 en Perú, durante la fase de grupos, donde empataron 1-1. Tres años después, en la edición de Argentina 2006, repitieron marcador igualado, esta vez 2-2.
En la Copa América 2014, jugada en Ecuador, el combinado local se impuso 1-0 en la fase de grupos. Más adelante, en la final del mismo torneo, las ecuatorianas volvieron a ganar 2-1, dejando a la Tricolor con el subcampeonato.
El último enfrentamiento oficial fue en la Copa América 2022, disputada en Colombia. En esa ocasión, la Selección Nacional se quedó con la victoria 2-1, en un duelo disputado en la fase de grupos.
Resultados de los partidos amistosos
A lo largo de los años, Colombia y Ecuador también se han medido en duelos de preparación. Estos han dejado resultados variados, con dominio alternado:
• 2009: Colombia 0-1 Ecuador
• 2015: Colombia 4-1 Ecuador
• 2015: Colombia 2-1 Ecuador
• 2021: Colombia 1-0 Ecuador
• 2021: Colombia 4-0 Ecuador
• 2024: Colombia 1-2 Ecuador
Fuente
Antena 2