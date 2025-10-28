Cargando contenido

Así le ha ido a Colombia enfrentando a Ecuador: Ligera ventaja
Así le ha ido a Colombia enfrentando a Ecuador: Ligera ventaja
@marcadorec - FCF
Fútbol
Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 07:49

Así le ha ido a Colombia enfrentando a Ecuador: Ligera ventaja

La selección Colombia femenina enfrentará a Ecuador por la segunda fecha de la Liga de Naciones.

La Selección Colombia Femenina continúa su camino en la Liga de Naciones de Conmebol, enfrentando a los equipos del sur del continente. En esta ocasión, el rival será Ecuador, un combinado con el que las cafeteras han protagonizado encuentros muy parejos a lo largo de la historia.

En total, ambas selecciones se han enfrentado en 11 oportunidades, de las cuales Colombia ganó 6 y Ecuador 5. Cinco de esos partidos se disputaron en el marco de la Copa América Femenina, mientras que los otros seis fueron amistosos internacionales.

Lea también
Image
Ecuador vs Colombia Liga de Naciones Femenina

Liga de Naciones: las tres cosas que están en juego en Ecuador vs Colombia

Ver más

Enfrentamientos oficiales: igualdad y finales intensas

El primer duelo entre Colombia y Ecuador se dio en la Copa América 2003 en Perú, durante la fase de grupos, donde empataron 1-1. Tres años después, en la edición de Argentina 2006, repitieron marcador igualado, esta vez 2-2.

En la Copa América 2014, jugada en Ecuador, el combinado local se impuso 1-0 en la fase de grupos. Más adelante, en la final del mismo torneo, las ecuatorianas volvieron a ganar 2-1, dejando a la Tricolor con el subcampeonato.

El último enfrentamiento oficial fue en la Copa América 2022, disputada en Colombia. En esa ocasión, la Selección Nacional se quedó con la victoria 2-1, en un duelo disputado en la fase de grupos.

Lea también
Image
Linda Caicedo en la Liga de Naciones con Selección Colombia

Colombia: decisión de última hora con Linda Caicedo para la Liga de Naciones

Ver más

Resultados de los partidos amistosos

A lo largo de los años, Colombia y Ecuador también se han medido en duelos de preparación. Estos han dejado resultados variados, con dominio alternado:


    •    2009: Colombia 0-1 Ecuador
    •    2015: Colombia 4-1 Ecuador
    •    2015: Colombia 2-1 Ecuador
    •    2021: Colombia 1-0 Ecuador
    •    2021: Colombia 4-0 Ecuador
    •    2024: Colombia 1-2 Ecuador

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección Colombia Femenina

Imagen

Liga de Naciones Femenina Conmebol

Imagen

Selección de Ecuador Femenina

Cargando más contenidos

Fin del contenido