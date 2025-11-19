Así quedó Colombia en ranking FIFA tras vencer a Nueva Zelanda y Australia

La Selección Colombia definió su suerte para el sorteo del 5 de diciembre después de sumar dos victorias en la última ventana de Fecha FIFA del 2025. Con selecciones de Oceanía como Nueva Zelanda y Australia (que pertenece a las clasificatorias de Asia), el combinado nacional mantuvo el invicto de nueve partidos.

Afianzándose en las Eliminatorias y en la Fecha FIFA de octubre y de noviembre, la Selección Colombia se quedó con las victorias de 2-1 frente a Nueva Zelanda y de 3-0 ante Australia. Ambos triunfos permitieron sumar importantes puntos en el Ranking de la FIFA, pero no cambiaron la posición en la que estaban los colombianos en el escalafón del mes pasado.

Además de mantenerse en el top 15 del Ranking FIFA, la Selección Colombia también perseguía la oportunidad de ser cabeza de grupo, dado que los primeros nueve en el escalafón tenían ese privilegio en el primer certamen mundialista con 48 selecciones participantes. A los dirigidos por Néstor Lorenzo no les alcanzó para lograr ese cometido.

LA POSICIÓN DE COLOMBIA EN EL RANKING FIFA TRAS LOS PARTIDOS DE NOVIEMBRE

Con los dos triunfos con las que se despide del 2025, Colombia logró mantenerse en la casilla 13 del Ranking de la FIFA gracias a la suma de 1,70 puntos tras superar a Nueva Zelanda, y 3,87 después de superar con goleada a su similar de Australia.

Gracias a esta suma, Colombia terminó el año con 1701,30 puntos que lo dejan mantenerse en la casilla 13 a 1,36 de Italia que se quedó con la decimosegunda posición y que deberá intentar acceder al Mundial por medio del repechaje. Sin embargo, estuvieron muy distantes de Alemania que fue la novena y la última selección con la fortuna de ser cabeza de serie.

Estados Unidos, Canadá y México serán cabeza de grupo de las primeras tres zonas, por lo cual, las primeras nueve casillas eran claves para definir a los otros grupos. Por primera vez, habrá 12 con cuatro selecciones cada uno. Esto dará pie a más partidos, dado que habrá una fase siguiente de dieciseisavos de final.

CON LA POSICIÓN DE COLOMBIA, ¿EN QUÉ BOMBO ESTARÁ EN EL SORTEO DEL MUNDIAL?

Asegurando la posición 13 del escalafón de la FIFA, la Selección Colombia quedó en el bombo 2 en donde podrá evitar a grandes selecciones de Europa y de Asia que pueden ser problemas grandes para las aspiraciones cafeteras.

En ese orden de ideas, Colombia evitará a Croacia, Marruecos, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia, además de Uruguay y Ecuador que, de por sí no podría enfrentarlos en la fase de grupos por el impedimento de selecciones del mismo continente, exceptuando solo a la UEFA que puede tener dos equipos compartiendo zona.

Bajo ese panorama, ya todo está listo para que la Selección Colombia defina su suerte en el Mundial. El 5 de diciembre se llevará a cabo en Estados Unidos el respectivo sorteo que dejará conformado a los doce grupos.