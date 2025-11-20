Así quedó el repechaje intercontinental: 6 equipos en busca de 2 cupos

Cargando contenido

AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 07:45

Se definieron los cruces del repechaje intercontinental.

Se realizó el sorteo del repechaje intercontinental en el que Bolivia buscará volver a un Mundial. El sorteo se realizó hoy al tiempo del sorteo europeo, dos sorteos que definirán los últimos 6 cupos del Mundial de 2026.  

El sorteo contaba con 6 selecciones, una sudamericana, dos centroamericanas, una asiática y una africana

 

Congo e Iraq esperan en la final

Los dos equipos con mejor ranking FIFA debían esperar en la final al resultado de sus respectivas semifinales en las que se medirán los otro 4 equipos, el sorteo definió la suerte de las distintas selecciones en las que Bolivia logró evitar jugar contra algún africano. 

Las llaves quedaron así 

Finalista 1: República Democrática del Congo

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica 

Finalista 2: Irak 

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam 

Cuando se jugarán los partidos 

El repechaje se jugará en la próxima fecha FIFA, en donde los 6 países de las distintas confederaciones definirán los últimos 2 cupos al Mundial. Se jugará entre el 23 de marzo y el martes 31, fecha en la que ya estarán definidos los 48 equipos que buscarán la gloria para su país. 

