Jue, 20/11/2025 - 07:45
Así quedó el repechaje intercontinental: 6 equipos en busca de 2 cupos
Se definieron los cruces del repechaje intercontinental.
Se realizó el sorteo del repechaje intercontinental en el que Bolivia buscará volver a un Mundial. El sorteo se realizó hoy al tiempo del sorteo europeo, dos sorteos que definirán los últimos 6 cupos del Mundial de 2026.
El sorteo contaba con 6 selecciones, una sudamericana, dos centroamericanas, una asiática y una africana.
Congo e Iraq esperan en la final
Los dos equipos con mejor ranking FIFA debían esperar en la final al resultado de sus respectivas semifinales en las que se medirán los otro 4 equipos, el sorteo definió la suerte de las distintas selecciones en las que Bolivia logró evitar jugar contra algún africano.
Las llaves quedaron así
Finalista 1: República Democrática del Congo
Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica
Finalista 2: Irak
Semifinal 2: Bolivia vs Surinam
Cuando se jugarán los partidos
El repechaje se jugará en la próxima fecha FIFA, en donde los 6 países de las distintas confederaciones definirán los últimos 2 cupos al Mundial. Se jugará entre el 23 de marzo y el martes 31, fecha en la que ya estarán definidos los 48 equipos que buscarán la gloria para su país.
