Atención Bolivia; FIFA anunció fecha para los sorteos de repechaje al Mundial 2026

La FIFA celebrará el próximo 20 de noviembre el sorteo de las eliminatorias finales para el Mundial de 2026, que determinará las últimas cuatro plazas para Europa, y también el llamado ‘repechaje’ de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL (donde aparece la Selección de Bolivia) y CONCACAF para decidir las dos últimas selecciones de estas confederaciones.



La sede de la FIFA en Zúrich acogerá los sorteos (7:00 a.m., hora en Colombia) para definir el recorrido de 22 selecciones, 16 a través de las eliminatorias europeas y otras 6 mediante el torneo clasificatorio, en su intento de participar en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos que se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.



La FIFA sorteará primero el torneo clasificatorio (repechaje) y después las eliminatorias europeas, donde ambos tendrán lugar tras la finalización de la ventana de noviembre, que confirmará la clasificación de 14 equipos -3 de la CONCACAF y 11 de la UEFA-, que se unirán a las 28 que ya han asegurado el billete.

