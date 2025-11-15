Atención Cali y Millonarios; Bolívar se refirió al futuro de Daniel Cataño

Bolívar habló del futuro de Daniel Cataño: ¿vuelve a Colombia?

El equipo más grande del fútbol boliviano, el Club Bolívar de La Paz, que goza de 31 títulos de liga local y supera por gran margen a su perseguidor (The Strongest con 16), tiene en su plantilla de jugadores al colombiano Daniel Cataño, reconocido futbolista con pasado en conjuntos como Deportes Tolima y Millonarios.

El volante de 33 años había sonado para reforzar al Deportivo Cali que dirige el técnico Alberto Gamero, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer por parte del vicepresidente del Club Bolívar, Jorge del Solar, que aún no han llegado ofertas por Cataño ni están colocando un precio a su fichaje.

"Estamos muy conformes con él. A día de hoy no existe ninguna oferta. No es verdad que pidamos 1 millón de USD por su salida. Si llega algo, se evaluará. Antes es sólo especular", dijo el dirigente.