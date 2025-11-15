Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 15:53
Atención Cali y Millonarios; Bolívar se refirió al futuro de Daniel Cataño
El volante ha probado en el equipo boliviano su primera experiencia internacional.
Millonarios y Deportivo Cali, dos equipos grandes del fútbol colombiano, no tuvieron un rendimiento destacado en este segundo semestre del año y terminaron eliminados en la primera fase de la Liga BetPlay 2025-II.
Los equipos no lograron cumplir el objetivo de avanzar a los cuadrangulares y ya piensan en lo que será la temporada 2026, analizando posibles refuerzos a sus nóminas y contrataciones que puedan ayudar a mejorar el rendimiento, allí, un nombre conocido aparece en el radar, se trata del mediocampista ofensivo Daniel Cataño.
Bolívar habló del futuro de Daniel Cataño: ¿vuelve a Colombia?
El equipo más grande del fútbol boliviano, el Club Bolívar de La Paz, que goza de 31 títulos de liga local y supera por gran margen a su perseguidor (The Strongest con 16), tiene en su plantilla de jugadores al colombiano Daniel Cataño, reconocido futbolista con pasado en conjuntos como Deportes Tolima y Millonarios.
El volante de 33 años había sonado para reforzar al Deportivo Cali que dirige el técnico Alberto Gamero, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer por parte del vicepresidente del Club Bolívar, Jorge del Solar, que aún no han llegado ofertas por Cataño ni están colocando un precio a su fichaje.
"Estamos muy conformes con él. A día de hoy no existe ninguna oferta. No es verdad que pidamos 1 millón de USD por su salida. Si llega algo, se evaluará. Antes es sólo especular", dijo el dirigente.
¿Millonarios podría tener el regreso de Cataño?
Pese a que el interés de Gamero por tener en el equipo ‘azucarero’ al volante que supo dirigir en Millonarios es real, es difícil creer que uno de los referentes que recientemente tuvo el conjunto ‘embajador’ se fuera a reforzar un rival directo como el Deportivo Cali, especialmente por el flojo momento que vive el club azul y la necesidad de tener refuerzos de calidad.
Sin embargo, no se ha reportado información acerca de un acercamiento de Millonarios con Bolívar por el fichaje de Daniel Cataño, que recordemos fue vendido en julio de este 2025 al conjunto boliviano y que en su último semestre con el conjunto ‘albiazul’ no tuvo su mejor rendimiento, aspecto que podría poner dudas en un posible regreso.
