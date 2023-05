El Real Madrid disputará este sábado la final de la Copa de la Reina y dicho encuentro se convertirá en la primera final de Linda Caicedo con la camiseta Merengue, una situación que sigue siendo histórica para la carrera de la colombiana.

El compromiso será frente al Atlético de Madrid y teniendo en cuenta que el encuentro se dará este 27 de mayo, en rueda de prensa hablaron los protagonistas antes de disputar los 90 minutos.

Dentro de esas declaraciones, hicieron referencia a Linda y el primero en hablar fue su entrenador Alberto Toril: "Creo que Linda es una jugadora muy joven que está en proceso de mejora, pero con condiciones muy importantes. Es desequilibrante y puede aportar en cualquier zona del campo, en cualquier posición puede jugar".

Después, salió a dar declaraciones Manolo Cano, entrenador del Altético de Madrid, quien enfatizó en que no se concentran tanto en Linda: "un equipo no es solo una jugadora, tienes que hacer el trabajo colectivo, basarte en las ayudas y manejar bien el balón. No nos centramos en una jugadora en concreto, sabiendo que Linda ha estado de menos a más y ha tenido un rendimiento muy bueno, pero es una final y nos centramos en lo colectivo, queremos hacerles daño como equipo".

Es importante resaltar que este podría ser el primer título en la historia del Real Madrid Femenino, por lo que el nombre de la colombiana quedaría marcado en este importante hecho.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: fecha, hora y lugar

Sábado, 27 de mayo 2023

3:00 pm (hora Colombia)

Estadio Municipal de Butarque, Leganés (España)