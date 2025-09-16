A qué hora y cómo VER EN VIVO Athletic de Bilbao vs Arsenal HOY 16 de septiembre

La fase inicial de la Champions League 2025/26 arranca con un atractivo encuentro entre Athletic de Bilbao y Arsenal en San Mamés, un escenario que promete vivir una noche mágica de fútbol europeo. El conjunto vasco, que regresa al máximo torneo continental tras varias temporadas de ausencia, busca iniciar con pie derecho ante uno de los clubes más poderosos de la Premier League.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde ha mostrado una sólida pretemporada y llega con confianza tras un inicio prometedor en La Liga, donde su juego colectivo y la presión alta siguen siendo su sello. Jugadores como Iñaki Williams y su hermano Nico se perfilan como las principales armas ofensivas de los rojiblancos, mientras que la zaga tendrá que estar muy concentrada para contener la velocidad y creatividad del cuadro inglés.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta afronta este duelo con la ilusión de recuperar protagonismo en Europa. Tras un verano de fichajes estratégicos, los ‘Gunners’ presentan una plantilla más profunda y competitiva. La presencia de figuras como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y el goleador Gabriel Jesus convierte al club londinense en un rival de peso, con ambiciones reales de avanzar hasta las instancias finales del torneo.

El choque en Bilbao será clave para ambos: para el Athletic representa la oportunidad de reivindicarse ante su afición y demostrar que puede competir de igual a igual; para el Arsenal, es el primer paso en un grupo exigente donde cada punto será vital. La cita está servida y los dos equipos prometen un espectáculo de alto nivel para abrir la temporada europea.