Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 12:14
Atlético de Madrid vs. Juventus EN VIVO: Champions femenina ¿dónde ver? HOY miércoles
Estos dos equipos van por su segundo triunfo en esta competencia continental.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Juventus
El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase inicial en la presente edición de la UEFA Champions League femenina, se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+, plataforma en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica.
Lea también: Oficial: Jhon Arias tiene nuevo técnico en Wolves; buscarán evitar el descenso
En México se podrá disfrutar del partido por la señal de TVC Deportes 2, en España por Disney+, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, fuboTV, CBS Sports Network o ESPN Deportes.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
España: 21:00 horas.
Fuente
Antena 2