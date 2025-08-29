Hace dos años, Michel Deller, empresario ecuatoriano y dueño del Independiente del Valle tomó la decisión de invertir en el Fútbol Profesional Colombiano comprando el 95% de las acciones del Atlético Huila. La ambición era transformar completamente al cuadro huilense con la necesidad de volver a la Liga BetPlay.

Para ese anhelo, Independiente del Valle trazó varios objetivos con la necesidad de darle al Huila un estadio en óptimas condiciones después de la caída de algunas tribunas que, hasta la fecha, poco o nada han logrado solucionar. Pero, el elenco colombiano no es el único club que fue comprado por los ‘Negriazules’.

Independiente del Valle, que también es dueño de Independiente Juniors y de las Dragonas, equipo de la rama femenina, invirtieron para poder comprar al Numancia de España que no ha podido volver a la primera división española desde su compra. Pero, los ecuatorianos no querían parar solo en Colombia y en España. Por esta razón, de acuerdo con MrOffsider se expandieron a Brasil.

EL EQUIPO BRASILEÑO QUE COMPRARON LOS DUEÑOS DEL ATLÉTICO HUILA

El jueves 28 de agosto, Independiente del Valle volvió a ponerse al frente de las inversiones deportivas con la compra del Coritiba de la segunda categoría. Según MrOffsider, Michel Deller compró acciones del elenco brasileño y se convirtió en el nuevo dueño.

Coritiba hace parte del ambicioso proyecto de Independiente del Valle sumando un nuevo equipo de Michel Deller. El empresario ecuatoriano ahora tendrá que buscar la manera en cuanto a infraestructura y fichajes para poder ascender a cada uno de los clubes que le pertenecen.

Solo Independiente del Valle hace parte de la máxima categoría, mientras que Numancia, Atlético Huila y Coritiba están en la pelea por ascender. Los ‘Negriazules’ se han convertido en un modelo a seguir en Ecuador como el equipo que más saca jugadores al exterior. Los potencializa y los vende a clubes europeos como pasó con Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, Willian Pacho, entre otros.

EL ASCENSO COMO LA MÁXIMA PRETENSIÓN DE INDEPENDIENTE DEL VALLE

Michel Deller tiene que fortalecer el vínculo con cada uno de los equipos que administra. Coritiba, Numancia y Huila tienen la particularidad de que están en categorías inferiores. El ascenso es la necesidad más urgente para cada uno de esos equipos.

La idea es que los tres equipos internacionales que ya le pertenecen al empresario ecuatoriano puedan fortalecer sus bases y sus nóminas para poder pelear por mantenerse en la primera división una vez suban.

Bajo ese panorama, y, pese a que todavía no han oficializado la compra del Coritiba, la siguiente semana será clave para que anuncien al Coritiba como un nuevo equipo perteneciente al Independiente del Valle. Ese será el punto de partida para intentar ascender y para mantenerse como el histórico club brasileño que es.