Atlético Madrid vs Real Madrid EN VIVO 5 septiembre: hora y cómo ver

Inicia una nueva edición de la Liga F de España y junto con ello llega también la segunda jornada, en donde dos de las escuadras más importantes, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán en Centro Deportivo Alcalá de Henares, casa del cuadro 'colchonero'.

Atlético Madrid auspiciará como local y también llega con la "frente en alto" tras el valioso debut en donde goleó en condición de visitante al Espanyol con un marcador de 5-0.

Mientras que el panorama para el Real Madrid no es tan positivo, ya que debutó empatando 2-2 contra uno de los equipos recién ascendidos, Escuelas de Fútbol de Logroño.

Así podrá ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Real Madrid: hora y cómo ver la fecha 2 de la Liga F

El compromiso entre Atlético Madrid vs Real Madrid se jugará en el Centro Deportivo Alcalá de Henares a partir de las 13:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 15:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva fecha de la Liga F, se podrá ver a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Ellas Vamos, Movistar+ Lite, pero también lo podrá seguir por Antena 2.