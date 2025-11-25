Atlético Mineiro vs. Flamengo EN VIVO: Brasileirao ¿dónde ver? HOY martes 25 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Mineiro vs. Flamengo

El partido correspondiente a la fecha 36 en la presente edición del Brasileirao, se llevará a cabo este martes 25 de noviembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá en Colombia por Win Sports, mientras que en países de todo el continente americano por la señal de Fanatiz Internacional.

En Brasil se podrá disfrutar del compromiso a través de Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play o Premiere, en México por Fanatiz Mexico y TV Globo Internacional, señales que junto con Premiere también transmitirán el partido para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.