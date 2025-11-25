Cargando contenido

Atlético Mineiro y Flamengo se enfrentan por el Brasileirao 2025
Jorge Carrascal / Atlético Mineiro vs. Flamengo
X: @Flamengo
Fútbol
Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 20:08

Atlético Mineiro vs. Flamengo EN VIVO: Brasileirao ¿dónde ver? HOY martes 25 de noviembre

El equipo del colombiano Jorge Carrascal jugará en condición de visitante.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Mineiro vs. Flamengo 

El partido correspondiente a la fecha 36 en la presente edición del Brasileirao, se llevará a cabo este martes 25 de noviembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá en Colombia por Win Sports, mientras que en países de todo el continente americano por la señal de Fanatiz Internacional. 

Lea también: Perdió Barcelona y City; resultados y posiciones en fecha 5 de Champions

En Brasil se podrá disfrutar del compromiso a través de Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play o Premiere, en México por Fanatiz Mexico y TV Globo Internacional, señales que junto con Premiere también transmitirán el partido para los Estados Unidos. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas 

ET Estados Unidos: 19:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

Imagen
Flamengo

Flamengo

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Brasileirao

Brasileirao

Imagen

Fútbol Brasileño

Cargando más contenidos

Fin del contenido