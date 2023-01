Atlético Nacional: Autuori no se puso con rodeos y aterrizó a Teófilo

Atlético Nacional parece que ya cerró el mercado de fichajes y lo hizo anunciando al 'Chipi Chipi' Castillo y dejando a un lado la posible llegada de Teófilo Gutiérrez, quien se mostró muy interesado en vestir la camiseta del conjunto 'Verdolaga'.

Vea también: Atlético Nacional presentó a su último fichaje y cerró el libro de pases

Aunque este parecía un tema ya superado, en las últimas horas el técnico Paulo Autuori habló del tema, aterrizó la realidad y le cerró la puerta a este jugador, quien por el momento no define lo que hará en 2023 tras su salida del Deportivo Cali.

"No me gusta especular. Yo soy muy directo en esto. Una cosa es calidad de los jugadores que uno reconoce. No vamos por ahí. No tiene nada que ver con Teo. Entonces, por favor, yo voy a ser muy directo con ustedes. Jamás hablaré algo acá y luego llevarlo adentro. Siempre tengo respeto por el periodismo" fue lo que dijo el entrenador del equipo verde.

Con esta situación, el técnico dejó ver que no le interesa el tema y que por más que el jugador insista, su posible fichaje está cada vez más lejos.

Le puede interesar: Unos llegan, otros se van: dos jugadores de Nacional que fueron descartados por Autuori

¿Qué fue lo que dijo Teo con respecto a Nacional?

A través de un 'live' en Instagram, Teo no desaprovechó la oportunidad para decir sí al conjunto paisa si el equipo verdolaga le hiciera, hipotéticamente hablando, una oferta para el primer semestre 2023.

"¿Teo, irías a Nacional?", fue el interrogante que le plantearon a Gutiérrez, a lo que este respondió: "Yo ahora mismo iría donde sea. Quiero ganar títulos", señaló.