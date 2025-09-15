Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 19:57
Atlético Nacional: revelan primer candidato para reemplazar a Gandolfi
Se presume que Gandolfi no continuará en Atlético Nacional.
En el entorno de Atlético Nacional comienza a hablarse de posibles cambios en la dirección técnica del equipo. Aunque el club no ha comunicado de manera oficial la salida de Javier Gandolfi, varios medios nacionales aseguran que su ciclo estaría próximo a concluir. En ese escenario, ya surgió un primer nombre como eventual reemplazo.
De acuerdo con la información entregada por el periodista Eduardo Luis López en el programa Saque Largo de Win Sports, el principal candidato sería el uruguayo Vicente Sánchez, de 45 años. El exdelantero tendría el perfil que la dirigencia de Nacional estaría analizando para asumir en caso de confirmarse la desvinculación del actual entrenador.
Vea también: Gandolfi tendría los días contados en Nacional: reunión definitiva
Sánchez, en su etapa más reciente como técnico, dirigió a Cruz Azul de México. Allí permaneció hasta junio de 2025, cuando presentó su renuncia tras haber conseguido el título de la Copa de Campeones de la Concacaf. Su gestión en el club mexicano tuvo amplia repercusión, debido a la exposición mediática que acompañó su proceso.
La carrera deportiva de Vicente Sánchez también incluye una trayectoria como jugador de primer nivel. Comenzó en Nacional de Uruguay, uno de los clubes históricos de su país, y posteriormente dio el salto al fútbol mexicano con Toluca, equipo en el que alcanzó reconocimiento por sus actuaciones. Además, defendió la camiseta de la selección uruguaya, sumando experiencia internacional en torneos oficiales.
La posible llegada de Sánchez a Atlético Nacional se presenta en un contexto de incertidumbre. Gandolfi continúa ejerciendo su cargo y no existe un pronunciamiento oficial que confirme su salida. Sin embargo, la presión de los resultados y la continuidad de los rumores han alimentado el debate en torno al banquillo verdolaga.
Le puede interesar: Primera decisión que tomó Nacional tras grave error de Gandolfi
El antecedente de entrenadores extranjeros en Nacional no es nuevo, ya que a lo largo de su historia el club ha tenido técnicos provenientes de diferentes países de Sudamérica. En ese sentido, el nombre de Vicente Sánchez aparece como una alternativa que se suma al listado de candidatos en momentos de transición deportiva.
Otras noticias
PAPELÓN EN NACIONAL ¿LE CUESTA EL PUESTO A GANDOLFI?
Fuente
Antena 2