Atlético Nacional: revelan primer candidato para reemplazar a Gandolfi

En el entorno de Atlético Nacional comienza a hablarse de posibles cambios en la dirección técnica del equipo. Aunque el club no ha comunicado de manera oficial la salida de Javier Gandolfi, varios medios nacionales aseguran que su ciclo estaría próximo a concluir. En ese escenario, ya surgió un primer nombre como eventual reemplazo.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Eduardo Luis López en el programa Saque Largo de Win Sports, el principal candidato sería el uruguayo Vicente Sánchez, de 45 años. El exdelantero tendría el perfil que la dirigencia de Nacional estaría analizando para asumir en caso de confirmarse la desvinculación del actual entrenador.

Sánchez, en su etapa más reciente como técnico, dirigió a Cruz Azul de México. Allí permaneció hasta junio de 2025, cuando presentó su renuncia tras haber conseguido el título de la Copa de Campeones de la Concacaf. Su gestión en el club mexicano tuvo amplia repercusión, debido a la exposición mediática que acompañó su proceso.