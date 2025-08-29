Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 11:53
Atlético Nacional tiene un nuevo problema: Conmebol prepara sanción
El equipo 'verdolaga' se expone a importantes multas.
Atlético Nacional trata de olvidarse del fracaso a nivel internacional protagonizado en la Copa Conmebol Libertadores, certamen en el que cayó en la ronda de octavos de final ante Sao Paulo de Brasil.
El equipo 'verdolaga', a pesar de ilusionar con el estilo de juego, no pudo avanzar a cuartos de final por no tener la efectividad necesaria en los lanzamientos desde el punto penal.
Nacional se expone a sanción de Conmebol
En las últimas horas, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la apertura de expedientes, después de jugarse la ronda de octavos de final.
Atlético Nacional y el director técnico Javier Gandolfi fueron reportados y se exponen a fuertes sanciones.
En primer lugar, el conjunto 'verdolaga' es investigado por supuestamente haber violado los artículos 5.1.11.6 numeral 2 y 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025.
El reglamento señala que el club antioqueño fue responsable de retrasar la reanudación del partido disputado en el estadio Morumbí. En caso de encontrarse culpable a Atlético Nacional se deberá pagar una multa de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el Entrenador
por cada minuto de retraso.
Por otro lado, Atlético Nacional también es investigado por no cumplir con el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025, el cual reglamenta las entrevistas post partido.
El club 'verdolaga' podría ser multado con mínima de USD5.000. En el caso de una segunda y subsiguientes
infracciones se impondrá una multa mínima de USD8.000.
Le puede interesar
Fuente
Antena 2