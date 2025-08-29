Atlético Nacional tiene un nuevo problema: Conmebol prepara sanción

Nacional se expone a sanción de Conmebol

En las últimas horas, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la apertura de expedientes, después de jugarse la ronda de octavos de final.

Atlético Nacional y el director técnico Javier Gandolfi fueron reportados y se exponen a fuertes sanciones.

En primer lugar, el conjunto 'verdolaga' es investigado por supuestamente haber violado los artículos 5.1.11.6 numeral 2 y 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025.

El reglamento señala que el club antioqueño fue responsable de retrasar la reanudación del partido disputado en el estadio Morumbí. En caso de encontrarse culpable a Atlético Nacional se deberá pagar una multa de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000 para el Entrenador

por cada minuto de retraso.