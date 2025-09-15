Actualizado:
Atlético San Luis vs. León EN VIVO: Liga MX Femenil ¿dónde ver? HOY 15 de septiembre
'La Fiera' visita el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético San Luis vs. León
El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de Disney+.
Lea también: CONMEBOL tomó histórica decisión para la Copa Libertadores Femenina
En México también se podrá disfrutar del compromiso por la señal en ‘streaming’ de Disney+ y por ESPN; de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00
ET Estados Unidos: 19:00 horas
PT Estados Unidos: 16:00 horas.
Antena 2