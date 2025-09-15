Cargando contenido

Atlético San Luis y Club León se enfrentan por el torneo Apertura 2025 de Liga MX Femenil
Escudos de Atlético San Luis y Club León
Pixabay
Lun, 15/09/2025 - 16:20

Atlético San Luis vs. León EN VIVO: Liga MX Femenil ¿dónde ver? HOY 15 de septiembre

'La Fiera' visita el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético San Luis vs. León 

El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de Disney+. 

En México también se podrá disfrutar del compromiso por la señal en ‘streaming’ de Disney+ y por ESPN; de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:00 horas. 

