Atlético San Luis vs. León EN VIVO: Liga MX Femenil ¿dónde ver? HOY 15 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético San Luis vs. León

El partido de la fecha 11 en la presente edición de la Liga MX Femenil se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por la señal de Disney+.

En México también se podrá disfrutar del compromiso por la señal en ‘streaming’ de Disney+ y por ESPN; de igual manera, se podrán seguir las acciones más destacadas del partido por las redes sociales de los equipos, en especial a través de sus cuentas de X.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00

ET Estados Unidos: 19:00 horas

PT Estados Unidos: 16:00 horas.