Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 17:07
Aucas vs Delfín EN VIVO hora y canal para ver Liga ecuatoriana
Aucas y Delfín juegan por la fase de grupos en Ecuador.
Aucas y Delfín juegan en la fase de grupos final de la liga pro ecuatoriana un partido que podría definir en gran parte la ilusión de ambos equipos de cara al final de año.
Aucas llega cuarto a 4 puntos del primero, mientras tanto Delfín llega sexto a 15.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 10 de noviembre de 2025 a partir de las 7:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de ECDF y Zapping.
Fuente
Antena 2