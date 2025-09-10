Este miércoles 10 de septiembre se viven los octavos de final de la Copa de Ecuador y Aucas recibe a Deportivo Cuenca para buscar un cupo a la siguiente ronda.

El partido se llevará a cabo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Siga Aucas vs Deportivo Cuenca EN VIVO 10 de septiembre: hora y canal para la Copa de Ecuador

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.

Horarios del partido

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00