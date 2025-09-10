Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 17:15
Aucas vs Deportivo Cuenca EN VIVO 10 de septiembre: hora y canal para la Copa de Ecuador
Se disputan los octavos de final de la Copa de Ecuador.
Este miércoles 10 de septiembre se viven los octavos de final de la Copa de Ecuador y Aucas recibe a Deportivo Cuenca para buscar un cupo a la siguiente ronda.
El partido se llevará a cabo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.
Horarios del partido
Ecuador, Colombia y Perú: 19:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 20:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00
