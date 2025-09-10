Cargando contenido

Aucas vs Deportivo Cuenca, Copa de Ecuador
Aucas vs Deportivo Cuenca, Copa de Ecuador
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 17:15

Aucas vs Deportivo Cuenca EN VIVO 10 de septiembre: hora y canal para la Copa de Ecuador

Se disputan los octavos de final de la Copa de Ecuador.

Este miércoles 10 de septiembre se viven los octavos de final de la Copa de Ecuador y Aucas recibe a Deportivo Cuenca para buscar un cupo a la siguiente ronda.

El partido se llevará a cabo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Siga Aucas vs Deportivo Cuenca EN VIVO 10 de septiembre: hora y canal para la Copa de Ecuador

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.

Horarios del partido 

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Aucas

Aucas

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
seleccion ecuador

Ecuador

Imagen
Deportivo Cuenca

Deportivo Cuenca

Imagen

Fútbol ecuatoriano

Imagen

Copa de Ecuador

Cargando más contenidos

Fin del contenido