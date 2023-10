[Audio] "Se vio muy cortado": Diana Celis mostró su descontento tras la derrota de Santa Fe

Las atacantes Griselda Garay y Amada Peralta concretaron este jueves la remontada de Olimpia, que se llevó este jueves una victoria por 1-2 y le amargó el debut en casa al Independiente Santa Fe en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina.

En el estadio de Techo de Bogotá, las anfitrionas se habían ido en ventaja con un tanto de la atacante Diana Celis, pero que no pudieron sostener ni aumentar la ventaja ante unas rivales que apostaron por el juego fuerte y fueron eficaces de cara al arco.

En la etapa complementaria, Olimpia desactivó el dominio de Santa Fe y el partido cayó en el juego fuerte, en el que ninguno de los dos equipos se acercó con peligro a la portería rival.

Vea también: Santa Fe quiere sumar: cuándo es su próximo partido en la Libertadores Femenina

En ese contexto, los paraguayos se pusieron en ventaja cuando en un contragolpe Peña sacó un fortísimo remate que se estrelló en el horizontal y su compañera Peralta agarró el rebote y mandó el balón al fondo de la red.

Así las cosas, y como es costumbre, después del compromiso hablamos con Diana Celis, quien mostró su descontento por varias cosas que pasaron durante el compromiso y por una posible mano a favor de las 'cardenales' que finalmente no se pitó.

"Hoy es un partido donde quizás pudimos obtener un mejor resultado, se vio muy cortado y nosotras hicimos nuestro trabajo. Quisimos mantener un poco la dinámica y por ellas, no sé si no querían jugar o no sé; se dio así y lamentablemente perdimos los 3 puntos, pero todavía nos queda camino por recorrer", dijo la delantera.

Le puede interesar: Nacional hizo lo suyo y debutó con victoria en la Libertadores Femenina

Por otro lado, agregó que cree que "es más suerte de ellas porque nosotras hicimos hasta lo imposible para poder igualar el marcador".

Y finalmente analizó al siguiente rival del equipo que es Universitario de Perú, equipo que enfrentarán el 8 de octubre a las 5:30 pm (hora colombiana): "Hoy vimos un tiempo de ellas. Es un equipo muy atrevido y que tiene colombianas en su nómina, por eso trabajaremos estos días para contraer las virtudes de ellas".