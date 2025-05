Aumenta la polémica por la expulsión de León del Mundial: "Era difícil"

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está dolida por la exclusión del León del próximo Mundial de Clubes, aseguró este jueves el presidente de la institución, Ivar Sisniega.



"Como mexicano y presidente de la Federación Mexicana, estamos dolidos de que no participe un club que se ganó su lugar por ser campeón de la Concacaf. Era difícil prever cuando León ganó su lugar en 2023 que el otro equipo del grupo, el Pachuca, también obtuviera el boleto", explicó el directivo en una rueda de prensa.



El martes pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) rechazó la apelación del León y confirmó su expulsión del Mundial de Clubes, por no aportar pruebas suficientes para comprobar que no comparte dueño con el Pachuca, otro de los participantes.

Vea también: ¿James y León regresan al Mundial de Clubes?: se encomiendan al papa



"Tenemos que ser respetuosos de las decisiones de la FIFA, porque es la que convoca y hace las reglas del Mundial de Clubes. En las asambleas de la FMF, la gran mayoría de los dueños está de acuerdo en eliminar la multipropiedad", añadió Sisniega.



Ya que el León no pudo echar para atrás la decisión de la FIFA de dejarlo fuera del torneo, que se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025, el América mexicano y Los Angeles FC estadounidense se jugarán próximamente en un partido el último de los 32 boletos al certamen.



Sisniega anunció que para la FMF, la prioridad es que los clubes mexicanos que participarán en el Mundial, Monterrey, Pachuca y posiblemente el América, vayan con sus mejores jugadores para representar a la liga del país.

Le puede interesar: Sin James, jugador de León reconoce oportunidad para el equipo



Estos significa que Javier Aguirre, seleccionador de México, no convocará para la Copa Oro, que se realizará por las mismas fechas, a futbolistas que participarán en el campeonato, el primero que se llevarán con 32 conjuntos.



"La prioridad es el Mundial de Clubes. Javier Aguirre y su cuerpo técnico ya están enterados. La selección no va a convocar a jugadores que participen en el Mundial de Clubes", sentenció Sisniega.