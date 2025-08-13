Aurora vs Blooming EN VIVO, 13 de agosto: hora y canal para ver Liga de Bolivia

Continúa la Liga de Bolivia con el último partido que resta para completar la jornada. Aurora hará las veces de local contra un Blooming que sueña por sellar la clasificación a competencias internacionales. Por su parte, el equipo que oficiará en casa espera sumar de a tres para salir de posiciones incómodas del descenso.

En ese sentido, Aurora espera dar el golpe y sellar una victoria necesaria para poder recomponer el camino. Vale la pena acotar que el club celeste arrancó la Liga boliviana con una sanción durísima de –33 puntos. Por ahora, se mantienen últimos con –14 unidades.

Vea también: Contratiempo para la Selección Colombia de cara al Mundial

Blooming, que ha sido cinco veces campeón en la historia del rentado local, espera seguir por los puestos de arriba y necesitará sumar de a tres para poder acercarse a la punta que lidera The Strongest. En este momento, los oriundos de Santa Cruz de la Sierra están en la cuarta casilla en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La victoria de Aurora no cambiará nada, dado que apenas descontará unidades en esa resta de puntos con la que inició el torneo. Seguirá en el fondo de la tabla, precisamente en la última casilla con –11. Por otro lado, si Blooming se queda con los tres puntos, pasarán a Bolívar y se pondrán en la tercera plaza en puestos de fase previa de Copa Libertadores.

Le puede interesar: Arquero de Sao Paulo reveló discusión con Edwin Cardona en penales: “Le dije que...”

AURORA VS BLOOMING POR LA LIGA DE BOLIVIA: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO ESTE MIÉRCOLES

En el Estadio Félix Capriles de Cochabamba, Bolivia, Aurora enfrentará a Blooming con la necesidad de salir del fondo de la tabla. El partido podrá ser visto a partir de las 6 de la tarde en suelo boliviano y será televisado por Tigo Sports Internacional.

HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Lea también: Adrián Ramos listo para su regreso: firmaría con un grande del FPC

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.