Australia teme por Luis Díaz: destapan el plan para neutralizarlo

La Selección Colombia se alista para el segundo partido de la Fecha FIFA en donde tendrá que medirse nada más ni nada menos que a su similar de Australia. La gira en Estados Unidos ante selecciones del continente oceánico arrancó con una victoria 2-1 frente a Nueva Zelanda.

Vea también: El gran gesto de Daniel Muñoz: revelan por qué salió de la concentración de Colombia

Nueva Zelanda estuvo sin el goleador Chris Wood, pero causó estragos en una defensa insegura de Colombia que siempre tuvo la respuesta de Álvaro Montero que salvó varias acciones de gol. Australia, por su parte, tuvo un primer partido con resultado negativo por la derrota ante Venezuela.

Tony Popovic, entrenador de la selección de Australia analizó a Colombia y aseveró que será un duro reto para prepararse de cara al Mundial, dado que sabe el tipo de jugadores que tiene el combinado cafetero y, además, las individualidades de James Rodríguez o de Luis Fernando Díaz.

Justamente, sobre Luis Díaz reveló que ya han visto sus movimientos de cerca y que hay un plan para intentar neutralizar al extremo por izquierda que es la principal amenaza de la Selección Colombia.

EL ANÁLISIS QUE HACE AUSTRALIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

La Selección Colombia ya es un reto mayor que tendrá que afrontar Australia. Después de la derrota por la mínima diferencia frente a Venezuela, en su camino está otra nación de Sudamérica que ya suma más rodaje, jugadores de mayor envergadura y que, además, ya está clasificada para el Mundial.

Le puede interesar: Revolcón en Liga BetPlay: equipo tendrá 16 bajas para el 2026

Por esta razón, Tony Popovic afirmó que, “Colombia será más dura, se espera que sean mejores considerando su plantilla, la calidad de sus jugadores y su posición en las Eliminatorias. Son un rival muy fuerte. Venezuela fue buena, dura y difícil para nosotros, pero esta será una verdadera prueba, una que recibimos con los brazos abiertos”.

Después de hablar de la selección a nivel grupal, destacó a figuras, especialmente a Luis Díaz, del que referenció que, “nos enfrentaremos a los mejores jugadores del mundo en el Mundial, y si consideramos su trayectoria, donde ha jugado (Luis Díaz), nos damos cuenta de que es un jugador que ha disputado partidos al máximo nivel, 50 0 60 al año. Eso es a lo que nos enfrentamos. Pero eso es lo que nos espera en junio”.

¿HAY CÓMO FRENAR A LUIS DÍAZ? DT DE AUSTRALIA LO TIENE CLARO

Aparte de destacar la regularidad y la intensidad de la temporada de Luis Díaz, el entrenador australiano también aseveró que deben trabajar muy bien por los costados para negar alguna incursión del extremo guajiro. Aunque Popovic lo tiene claro, en alguna individualidad, el jugador del Bayern Múnich tiene cómo desequilibrar una zaga defensiva.

Lea también: Neymar recibe otro ultimátum de Ancelotti: esta es la nueva condición

Por esta razón, Tony Popovic indicó que, “conocemos sus puntos fuertes. Sabemos que es un jugador clave para su equipo, con otros dos o tres integrantes que también son fundamentales. Tenemos que intentar, quizás, cortar los pases que le llegan a las zonas donde se siente cómodo. Y es muy fuerte en la transición”.

Destacó en qué momento es en el que más se nota su protagonismo y debe cuidar de estos aspectos para neutralizar a ‘Lucho’, “sus mejores momentos se dan cuando la defensa se repliega y le pasan el balón, dejándolo mano a mano con el defensor. Debemos evitar perder el balón en zonas que puedan perjudicarnos. Será una gran prueba, un gran desafío, y me aseguraré de que los jugadores lo afronten con ilusión”.