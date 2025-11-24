Austria vs Italia EN VIVO, 24 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Se vienen las fases finales del Mundial prejuvenil con la presencia de dos selecciones europeas que se ven las caras en un vibrante partido para llegar a la final. Austria se mide con Italia en un juego vital para meterse en el podio, ya sea como finalistas o en el tercer y cuarto puesto, dependiendo de lo que pase.

En horas posteriores, Brasil y Portugal también se verán las caras en el Mundial Sub-17 que se desarrolla en Rayán, Catar. La final podría ser entre selecciones europeas, o podría tener a un participante de Europa y un sudamericano.

La selección de Austria clasificó como primero del Grupo L en un Mundial de 48 selecciones que dará pie para el certamen del 2026. Los austriacos ganaron todo en la fase de grupos con ocho goles a favor, goleando a Malí y a Nueva Zelanda. Johannes Moser y Hasan Deshishku son sus goleadores. Superaron a Túnez en dieciseisavos de final, a Inglaterra en octavos de final y en cuartos a Japón.

Italia, por su parte, también ha contado con puntaje perfecto desde la fase de grupos superando su zona con nueve unidades con Samuele Inácio como el goleador en la primera instancia con cuatro anotaciones. Luego superaron a República Checa en dieciseisavos, a Uzbekistán en octavos de final y en cuartos vencieron a Burkina Faso.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE AUSTRIA E ITALIA EN EL MUNDIAL SUB-17

El partido entre Austria e Italia por las semifinales del Mundial Sub-17 se disputará en Rayán, Catar. El juego arrancará a partir de las 8:30 de la mañana en horario de Colombia y podrá verse a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL AUSTRIA VS ITALIA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 A.M.

México: 7:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 9:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 A.M.