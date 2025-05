Autuori no sería más DT de Sporting Cristal: detallan insólito motivo

Guillermo Farré dejó las riendas de Sporting Cristal en un mal momento de la institución peruana. Los resultados no se vieron con el argentino en la liga local y dio el paso al costado en medio de la Copa Libertadores de América que, sin duda alguna, es el máximo objetivo.

Tras la salida de Guillermo Farré, confirmaron la llegada de Paulo Autuori, un director técnico más que conocido por los directivos y por el club peruano. El brasileño ya había tomado las riendas en 2002, dirigiendo 50 partidos y ganando la liga local.

Con el cambio de dirección técnica, Paulo Autuori ha logrado cambiar los resultados agridulces de la liga peruana por alegrías ocupando la cuarta casilla del campeonato, y, como si fuera poco, en la Copa Libertadores están terceros en su grupo con los mismos puntos de Cerro Porteño buscando la clasificación a los octavos de final del certamen internacional.

Evidentemente, Sporting Cristal encontró un nuevo aire con el regreso del entrenador brasileño, pero, en las últimas horas, justo después de la victoria ante Ayacucho este sábado 10 de mayo, se confirmó una mala noticia que puede dejar a la institución cervecera sin director técnico en tan solo un mes de Autuori en las riendas.

PAULO AUTUORI PODRÍA SALIR DE SPORTING CRISTAL CON SOLO UN MES EN EL CARGO

Y es que, el exjugador y ahora periodista peruano, Diego Rebagliati afirmó en su programa de YouTube ‘Reba’ que Paulo Autuori podría irse después de que pidiera refuerzos y que el club no le pudiera dar lo que el brasileño quería. Autuori tomó las riendas con un equipo que ya estaba armado por la gestión de Guillermo Farré y no contar con fichajes es lo que más le molesta.

Rebagliati comentó que, “Autuori no les va a permitir eso (sin refuerzos). O sea, no va a pelear el clausura con estos jugadores. Él sacó cinco jugadores en el 2002, pero después vinieron Denis, Pingo, Sergio Junior y el Goyo Bernales. Paulo no come vidrio tampoco”.

Su salida no sería ahora, pues, todo parece indicar que, si no le cumplen con los refuerzos que pida, se va a ir en el segundo semestre de 2025. Diego Rebagliati sentenció que, “ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible y pone la cara. Pero si no le refuerzan el equipo a medio año se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor”.