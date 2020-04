Bacca no se guardó nada y culpó a Pekerman por falta de confianza

Carlos Bacca fue parte del proceso de la Selección Colombia dirigido por Nestor Pekerman y, pese a que el colombiano no pudo brillar con el equipo y fue duramente criticado por fallar su penal frente a Inglaterra en el Mundial de 2018, parece que el atacante, quien hoy milita en las filas de Villarreal, tampoco estaba muy a gusto con las decisiones del estratega argentino, pues consideró que le hizo falta mayor confianza, pese a que fue titular en algunos partidos pero no logró marcar la diferencia.

En declaraciones a ESPN, el delantero afirmó: "Yo personalmente, aunque son cosas que uno siempre se guarda, pero a mí me faltó esa confianza que nunca tuve del 'profe' (Pekerman). Sí, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo, pero llegó un momento en el que, en la Selección, Jackson estaba lesionado, Falcao estaba lesionado y solamente estaba Bacca. Pero un delantero necesita la confianza día a día".

Y agregó: "Cuando iba a comenzar el Mundial de Brasil, yo estuvo de titular dos días antes del inicio y en una práctica de fútbol me sacaron y metieron a Ibarbo, eso me dolió bastante y, esa mismo fue lo que me pasó en el Mundial de Rusia. En el partido contra Japón yo era el titular quien venía entrenando y la noche antes del partido, el 'profe' me llamó a su habitación cerca de la una de la mañana y me dijo 'no vas a jugar, va a jugar (Juan Guillermo) Cuadrado', lo cual me dolió, fue un momento duro y es algo que por primera vez cuento".

Para concluir afirmó que no pudo contener el llanto cuando se enteró de estas decisiones: "Esto fue algo que me hizo llorar antes del partido, tal como sucedió en Brasil, donde también lloré mucho porque había trabajado fuerte para ser titular y no recibí la confianza del 'profe'".