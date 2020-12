Bacca reveló sus deseos de jugar en uno de los dos 'grandes' de Argentina

El presente del delantero colombiano Carlos Bacca con su equipo español Villarreal es agridulce para él y sus aspiraciones en la temporada, tras sufrir algunas lesiones que no le han permitido desempeñar sus funciones de goleador en el ‘Submarino Amarillo’.

Y es que Bacca no es del agrado –en LaLiga– para el técnico español, Unai Emery, quien no lo tiene presente en los compromisos ligueros. No obstante, el estratega prefiere darle la oportunidad en el campeonato de la Europa League, donde el colombiano ha sido un sello de garantía: En cuatro partidos disputados ha logrado convertir tres goles.

Le puede interesar: Guarín, cada vez más cerca de Millonarios: Lo último que se supo

No obstante, el nacido en Puerto Colombia, en una entrevista para la cadena televisiva ESPN, resaltó que le gustaría volver a ser parte de una convocatoria de la Selección Colombia. Además, al ser preguntado por sus deseos de jugar en el fútbol argentino, Carlos Bacca fue enfático al decir que sí le llamaría la atención, fuese con la selección cafetera o siendo atacante de Boca Juniors.

“Me gustaría jugar un día en La Bombonera. No sé si con la selección (Colombia) en un partido amistoso o con la camiseta de Boca Juniors”, dijo el delantero del Villarreal.

Por otra parte, al ser cuestionado si en la colección de camisetas que guarda tras finalizar los compromisos tiene alguna del astro argentino Lionel Messi (jugador del Barcelona), el colombiano respondió que desafortunadamente, no posee una.



Vea también: Junior: 15 jugadores deben definir su futuro; algunos con ofertas, otros terminan contrato



“No. No he tenido la posibilidad de cambiar la camiseta con ‘Leo’ (Messi)”, manifestó Bacca. No obstante, se refirió a la posible salida del argentino del cuadro ‘Culé’: “Sabemos lo que representa Messi para LaLiga, pero solamente él sabe que hará lo mejor para él y su familia, por lo cual, le deseo lo mejor”.