La Uefa y el club Sevilla de España, mediante sus redes sociales y portales oficiales, recordaron este miércoles 27 de mayo el título de la Europa League conseguido por el conjunto andaluz en 2015 cuando derrotó, con participación especial del delantero colombiano Carlos Bacca, al Dnipro de Ucrania en la final que se desarrolló en Varsovia.

En aquel encuentro, Bacca fue fundamental ya que registró un doblete a favor del cuadro español que sirvió para hacerse con la victoria con marcador de 3-2.

Lea también: En julio y en vuelo chárter, así sería la partida a Europa de los ciclistas colombianos

"Con Reyes nos entendíamos muy bien. Siempre miraba hacia adelante. Fue una de las personas que me ayudó cuando llegué a Sevilla con su alegría. Recibía la pelota y miraba a los delanteros, esa noche fue especial con ese pase milimetrado para marcar el lindo gol. El segundo fue una jugada elaborada con rebotes, nos quedó el balón a nosotros y con la pierna izquierda logro marcar ese lindo gol que nos da el 2-3 en esa final que nos da el título", afirmó el colombiano para el portal se Sevilla.

🇪🇸 Sevilla lifted the #UEL for a 4th time #OTD in 2015, beating Dnipro 3-2 in Warsaw 🏆



👏 @SevillaFC pic.twitter.com/J3CweHs3tS